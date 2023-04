Riber Anuncia Abertura de Vagas em Mais de 10 Cidades – Confira!

A Riber, empresa que atua como correspondente bancário e trabalha para democratizar o acesso ao crédito nas melhores condições e taxas de juros praticadas no empréstimo consignado e no cartão de crédito consignado, está em busca de novos funcionários no estado de SP. Dessa forma, confira quais são os cargos na lista abaixo:

Agente de negócios – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Assistente Comercial – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Assistente de Pós-venda – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Assistente de Pós-venda II – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Comercial PCD – Piracicaba – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Comercial PCD – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Americana – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Araraquara – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Barretos – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Bebedouro – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Consultor de Vendas – Outras cidades de SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Ribeirão Preto – SP – Aprendiz;

Supervisor de Vendas – Marília – SP – Efetivo;

Supervisor de Vendas – Santa Bárbara d’Oeste – SP – Efetivo.

Mais sobre a Riber e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Riber, é interessante frisar que já são duas décadas de atuação no mercado de crédito, marcados, sobretudo, pelo compromisso, pela ética e pela transparência. Afinal, não foi à toa que conquistou a confiança de mais de 500 mil clientes e que entrou na lista dos 10 maiores correspondentes bancários do Brasil, desde 2009.

Além disso, são mais de 300 colaboradores espalhados por 66 lojas presentes nos estados de São Paulo e do Paraná. Por fim, mais do que crédito, oferece oportunidades: de crescimento, de realização e de prosperidade para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, investidores e CLT.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!