Richard Lewis confirma que carreira de comediante acabou após diagnóstico de Parkinson

Ricardo Lewisestrela do programa de TV ‘Curb Your Enthusiasm’ confirmou que sua carreira de comédia stand-up acabou com efeito imediato após revelar que ele tem a doença de Parkinson.

Lewisque também fez sucesso com ‘Leaving Las Vegas’, tornou a notícia pública em um clipe de dois minutos postado online na noite de domingo.

“Tenho mal de Parkinson, mas estou sob os cuidados de um médico e está tudo bem”, declarou Lewis em um vídeo postado no Twitter.

“Eu terminei com o stand-up. Estou apenas focando em escrever e atuar daqui em diante.”

Lewis já pensou em se aposentar antes

Embora a mudança ainda o veja aparecer em Larry Davidsitcom de sucesso, Lewis não estará mais em turnê ou fazendo parte de nenhum evento ao vivo.

Isso é algo em que ele havia pensado no passado, quando admitiu quase se aposentar três anos e meio antes de tornar público seu diagnóstico de Parkinson.

“Eu disse, você sabe, estou no topo do meu jogo, depois de quase 50 anos, vou desistir”, confirmou.

“Eu me senti ótimo com isso e, do nada, a merda atingiu o ventilador.

“Comecei a andar com dificuldade, estava arrastando os pés, fui a um neurologista e eles me deram uma lata de cérebro e fui diagnosticado com doença de Parkinson.”

Lewis tem participado regularmente de ‘Curb Your Enthusiasm’ desde que estreou em 2000, e atualmente não há planos para que seu personagem seja removido do programa.

No entanto, ainda há um certo grau de dúvida se o programa continuará, com muitas notícias especulando que, assim que a 12ª temporada for ao ar, essa será a última exibição do programa.