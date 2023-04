Rihanna sai com A$AP Rocky e filho e diz que a maternidade é ‘a bomba’

Rihanna está com o brilho da gravidez funcionando novamente… e está claro que ela está ansiosa pelo bebê nº 2, porque ela está absolutamente entusiasmada por ser mãe!

O bebê de 10 meses – cujo nome ainda não sabemos – estava torcendo pelas câmeras quando Rihanna saiu com ele nos braços para o grande evento familiar … A mãe de RiRi, Monica, também estava lá.

Um fotógrafo do lado de fora do restaurante perguntou a ela como a maternidade mudou sua vida e ela não hesitou … imediatamente dizendo: “A maternidade é a bomba! É a melhor.”

BTW, ser mãe pode ser a única coisa que Rihanna ama mais do que Giorgio Baldi. Ela geralmente está lá pelo menos algumas vezes por semana – além de comida para viagem – e isso foi antes dos desejos de gravidez!

Ela comemorou seu aniversário de 35 anos no hot spot com amigos e familiares, e até jantou lá antes de dar à luz seu filho no ano passado