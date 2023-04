Riley Gaines ataca Megan Rapinoe: ela espera que as mulheres percam chances

Fex-nadador da Universidade de Kentucky Riley Gaines bateu em Megan Rapinoe e Billie Jean King depois que as duas mulheres apoiaram a participação de mulheres trans nos esportes femininos.

ganhos competiu contra mulher transgênero Lia Thomasque saiu vitorioso do torneio de natação da NCAA em 2022.

“As feministas que você acha que diriam algo como Megan Rapinoe…e Billie Jean Kingque foi pioneira no Título IX e para as mulheres terem a oportunidade de jogar nesse nível – posso dizer o que eles estão dizendo”, ganhos disse ‘The Don’t @ Me Show’.

“Ambos agora estão lutando ativamente para que as mulheres percam essas oportunidades. E exatamente como você acabou de mencionar, não faz sentido. O duplo padrão, a hipocrisia de tudo isso.

“Megan Rapinoe passou anos reclamando por não ter salário igual, e lutando para conseguir isso, e agora ativamente fazendo o oposto e esperando que as mulheres percam as chances e não consigam sonhar da mesma forma que ela,’ ganhos contínuo.

“Todos os 40 destes [female] atletas que assinaram esta petição lutando pela inclusão masculina no esporte feminino, nenhuma delas teria tido a oportunidade de alcançar o que conquistou, de estar no mesmo lugar que está sem a categoria esportiva feminina, sem o Título IX.

“Essas mulheres não entendem o que está em jogo… por que não estamos olhando como isso afeta as mulheres? Por que estamos negligenciando totalmente nossos sentimentos, nossa segurança, nossa privacidade, nossa dignidade e nossa justiça?”

Várias atletas femininas, incluindo Rapinoeenviaram uma carta aos legisladores da Câmara dos Deputados na segunda-feira.

“Acreditamos que a equidade de gênero no esporte é fundamental, e é por isso que pedimos aos formuladores de políticas que voltem sua atenção e esforços para as causas que as mulheres atletas lutam há décadas, incluindo igualdade de remuneração, fim do abuso e maus-tratos, implementação desigual do Título IX , e falta de acesso e equidade para meninas de cor e meninas com deficiência, para citar apenas algumas”, dizia a carta.