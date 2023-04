Riley Gaines diz que aqueles no mundo dos esportes que apóiam sua luta pelos direitos das mulheres deveriam ser mais públicos sobre isso

Riley Gaines continua a ser uma das maiores defensoras dos direitos das mulheres no esporte, especialmente desde toda a polêmica de Lia Thomas, depois que a mulher transgênero foi autorizada a competir em eventos femininos da NCAA, e desta vez ela apareceu no OutKick’s “Hot Mic” com Jonathan Hutton e Chad Withrow.

Ela foi especialmente sincera sobre o fato de Thomas ter vencido a competição em vez de uma verdadeira mulher trabalhadora, acrescentando que ela e outras atletas foram forçadas a usar o mesmo vestiário que a atleta transgênero.

Riley Gaines quer que as pessoas falem sobre os direitos das mulheres no esporte

Riley Gaines recebeu apoio de muitos esportes durante sua luta para proibir atletas transexuais de esportes femininos, pois isso lhes dá uma vantagem injusta sobre as mulheres nascidas.

Gaines afirma ter sido procurada por treinadores, diretores de esportes, reitores de universidades e outros atletas, que a agradecem por sua luta.

Ela está chamando-os agora, dizendo que eles deveriam ser mais públicos sobre seus sentimentos, mas garante que eles estão com medo de serem processados ​​e não querem receber a reação que virá com sua postura.

Gaines expressou que no começo ela se sentiu humilhada, pois as pessoas reconheciam que ela estava fazendo a coisa certa, mas agora ela se sente diferente.

“Agora, um ano depois, não me sinto honrada quando essas pessoas me dizem isso porque percebi que o silêncio é cumplicidade. Essas pessoas sabem que é errado. Elas sabem que não é certo, ético ou justo permitir que homens entrem em espaços femininos e esportes, mas eles ainda não estão de pé para isso.”