RioMar Fortaleza Oferece Novas Oportunidades: Confira os Cargos Disponíveis!

O RioMar Fortaleza, um dos mais modernos shoppings do País, foi inaugurado em Fortaleza, no dia 29 de outubro de 2014, está atrás de novos profissionais para compor a sua equipe. Sendo assim, vale a pena consultar a lista de postos de trabalho vagos abaixo:

Auxiliar de Serviços Gerais – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais II – Fortaleza – CE – Efetivo;

Controlador de Tráfego – Fortaleza – CE – Efetivo;

Encarregado (a) de Limpeza – Fortaleza – CE – Efetivo;

Estagiário de TI – RMF – Fortaleza – CE – Estágio;

Inspetor de Segurança – Fortaleza – CE – Banco de talentos;

Jovem Aprendiz – Auxiliar ADM – Fortaleza – CE – Aprendiz;

Porteiro (a) – Fortaleza – CE – Efetivo.

Mais sobre o RioMar Fortaleza e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre o RioMar Fortaleza, vale destacar que o empreendimento une forte aposta em serviços diferenciais, práticas socioambientais e entretenimento, com as mais modernas salas de cinema, teatro com capacidade para mais de 900 pessoas e Polo Gastronômico com mais de 40 opções – entre renomados restaurantes e operações da Praça de Alimentação. O cliente conta com mais de 400 operações entre lojas e quiosques, em um mix variado, além de plataforma digital de vendas, serviços, academia, órgãos públicos e agência bancária.

Ao todo, conta com mais de 460 colaboradores, referência no mercado pela hospitalidade, levando no dia a dia a missão de oferecer a melhor experiência em atendimento, apoiada na constante inovação tecnológica e no respeito aos lojistas, à comunidade em geral e ao meio ambiente.

Por fim, trabalho para promover a igualdade de oportunidades e o respeito às diferenças, com foco no reconhecimento e desenvolvimento constante de talentos, nas áreas de estacionamento, segurança, limpeza, atendimento ao cliente, operações, plataforma digital de vendas e administrativo.

