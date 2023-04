Riso ajuda a lidar melhor com as emoções e traz saúde

O riso ajuda a lidar melhor com as emoções de diversas formas diferentes. Além de ser “de graça”, é algo que pode ser compartilhado à vontade com as outras pessoas. Por isso, convidamos você para conhecer os benefícios do riso e, assim como nós, decidir dar mais boas risadas ao longo do dia. Confira este texto e saiba mais!

Como o riso ajuda a lidar melhor com as emoções?

O riso ajuda a lidar melhor com as emoções a partir do momento em que nos desconecta de nossos maiores problemas e nos ajuda a focar em algo engraçado e divertido. Além disso, ele impacta a nossa sociabilidade, ajuda a aumentar a produção de endorfina no cérebro e promove sensações agradáveis no corpo.

Veja outras vantagens de sorrir e rir com mais frequência:

1. Redução do estresse

O riso pode ajudar a combater o estresse no cotidiano, proporcionando momentos de alívio que reduzem a produção do cortisol no organismo. Essa redução é significativa não só para a saúde mental, como também para a física, uma vez que o excesso de estresse pode causar impactos negativos e malefícios para o corpo.

2. Redução da ansiedade

Assim como ocorre nos casos de estresse, o riso ajuda a lidar melhor com as emoções a partir do momento em que contribui para uma redução da ansiedade. Além do mais, o riso, normalmente, está associado a algo que está acontecendo no momento: estamos rindo de algo no aqui e agora. Isso pode ajudar a combater os pensamentos intrusivos sobre o futuro, por exemplo.

3. Aumento da sensação de bem-estar

Quando rimos, o nosso corpo produz mais endorfina, sendo esta responsável pela sensação de prazer e bem-estar que sentimos em determinados momentos. Sendo assim, ao rir com mais frequência, temos maiores chances de nos sentirmos mais “leves”, de bem com a vida e felizes, devido aos efeitos dessa endorfina.

Por isso, rir é algo que impacta a nossa vida em diversos níveis!

4. Melhora a sociabilidade

A sociabilidade é outra área de nossas vidas que impacta as nossas emoções, não é mesmo? A boa notícia é que o riso pode nos ajudar na hora de interagirmos com as outras pessoas, fortalecendo nossos laços sociais e criando memórias que jamais serão apagadas da nossa história.

Sendo assim, rir com os amigos é uma forma de fortalecer laços e de proporcionar mais qualidade de vida para todos os envolvidos.

5. Melhora a cognição

Rir também ajuda a melhorar a saúde cerebral, promovendo a atividade cerebral e reduzindo o estresse e a ansiedade que podem afetar a função cognitiva. Por conta disso, o riso pode ser um excelente ingrediente para fortalecer a concentração e a capacidade de aprendizagem.

Até porque, os altos níveis de estresse e ansiedade podem impactar os estudos e a concentração, concorda? Então é hora de rir mais!

Encontre formas de rir mais!

Assistir a um filme de comédia, ler piadas, conversar bobagens com os amigos… encontre fontes de riso que possam aumentar a sua qualidade de vida e proporcionar os benefícios que citamos – e muitos outros.