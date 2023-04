Rob Font acredita que uma longa pausa ‘só ajuda’ Sean O’Malley antes de uma eventual disputa pelo título do UFC

Rob Font foi um dos lutadores mais esquecidos do UFC 287 em sua recente luta contra Adrian Yanez. Depois de perder lutas consecutivas pela primeira vez em sua carreira, Font não era apenas um azarão nas apostas para Yanez, era como se o jogador de 35 anos tivesse sido totalmente descartado – e Font podia sentir isso a partir do momento. ele pousou em Miami.

“Foi como aquela sensação de todo mundo olhando além de mim”, disse Font em A Hora do MMA. “[Yanez] está falando sobre Sean O’Malley e não se preocupando com Rob Font. Ele está sentado lá tentando conseguir uma luta com Sean O’Malley, o que eu acho, isso nem faz sentido.

“[I thought,] Tudo bem, esse cara, ele obviamente está me ignorando também. Então pensamos: ‘Talvez ele seja jovem. Talvez ele seja apenas jovem. Mas eu sou como, nah, ele é [almost] 30 anos, ele não é tão jovem. Ele não tem 18 anos, então não posso usar isso. Eu estou dando desculpas para ele, ‘Talvez ele seja apenas jovem e tenha câmeras em seu rosto e ele tenha que dizer algo legal.’ [But] não, na verdade ele não é tão jovem e sabe exatamente o que está dizendo, sabe o que está fazendo.

“Eu estou tipo, mano, ele definitivamente está olhando além de você. Vamos lá e fazer uma declaração. E obviamente tentamos vendê-lo [in the media] tanto quanto possível e fazê-lo parecer o maior monstro possível, mas no fundo, sabíamos o que tínhamos. Sabíamos o que fizemos. Sabíamos do trabalho que havíamos feito. E era como o nosso segredinho.”

Font, é claro, desafiou as probabilidades de apostas, demolindo Yanez com um nocaute no primeiro round no UFC 287 para se defender do novato e preservar seu próprio lugar perto do topo da classificação dos galos do UFC. Em suma, foi um lembrete muito necessário de um dos talentos mais veteranos da divisão. Agora Font está esperançoso de ter a chance de lutar para subir no ranking a seguir, idealmente em busca de um possível retorno à disputa pelo título.

“Obviamente eu adoraria ter aquela revanche de volta com ‘Chito’ [Marlon Vera], a revanche do ‘Chito’ seria enorme”, disse Font. “Uma luta de Petr Yan seria enorme, mesmo que ele venha de algumas derrotas. Se eu puder me esgueirar até lá e de alguma forma conseguir um Cory Sandhagen ou Merab [Dvalishvilli] lutar, o que eu duvido, seria ótimo. Obviamente O’Malley não vai lutar com ninguém – presumo que ele não vai lutar com ninguém até que seja pelo cinturão. E definitivamente não quero lutar de costas de novo, então achei que a luta do Deiveson Figueiredo fazia sentido. Eu sei que ele queria subir, tinha um nome grande, ex-campeão que queria lutar, mas obviamente isso não vai rolar, ele vai ficar no chão [at 125]então isso não está mais em jogo.

“Então, sim, há lutas por aí – vamos ver como tudo se desenrola. Parece que, infelizmente, provavelmente vou ter que lutar contra um cara que vem de derrota. … Eu lutei contra a maioria de todos na categoria também, então é meio que, estou em uma situação estranha. Mas, independentemente do que aconteça, estarei pronto, serei paciente e estou animado para descobrir quem é.”

Nascido em Massachusetts, Font disse que seu próximo passo ideal é uma luta contra Yan no retorno do UFC a Boston, que deve ocorrer no segundo semestre de 2023.

Ainda assim, Font sabe que está à mercê de uma hierarquia do peso galo que já está sobrecarregada esperando Aljamain Sterling x Henry Cejudo no UFC 288, com O’Malley esperando nos bastidores como o provável próximo homem na fila. Font disse que espera que O’Malley fique de fora até sua disputa pelo cinturão, em vez de aceitar outra luta, o que pode resultar na perda de “Sugar” por até um ano quando sua oportunidade surgir. Mas depois de passar um ano de folga antes do UFC 287 com grande efeito, Font acredita que a estratégia de O’Malley é boa.

“Acho que isso só o ajuda”, disse Font. “Eu acho que ele vai estar bem descansado. Se ele é inteligente, ele é obviamente [training], ele está lutando o máximo possível, está tentando melhorar, o que tenho certeza que está fazendo. Ele não está se machucando. Se ele for esperto, ele não está na academia lutando com os lutadores e recebendo pequenos inchaços e contusões que são desnecessários. Isso lhe dá tempo. Ele está em uma boa posição. Ele não tem que lutar contra ninguém. Ele definitivamente – parece que ele não precisa do dinheiro, então não é como se ele estivesse com pressa de chegar ao cinturão. Acho que isso só o ajuda.

“Já fiz duas vezes, sei que ano [off] parece. Acontece bem rápido. Principalmente quando você está treinando e tentando melhorar em alguma coisa, e a forma como o UFC [is], eles continuam lançando esses shows – antes que você perceba, ele estará de volta lá. Então acho que só faz sentido para ele esperar, e não acho que o ano o afetará de forma alguma.”