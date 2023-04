Rob Gronkowski diz ‘sem chance’ de voltar ao futebol, ‘felizmente aposentado’

Rob Gronkowski NUNCA jogará outra derrota na NFL … pelo menos, é o que o futuro membro do Hall da Fama está dizendo agora – dizendo TMZ Sports esta semana não há “nenhuma chance” de ele voltar.

Gronk, porém, diz que ainda está usando seu atletismo … dizendo aos caras que ele realmente pegou pickleball na aposentadoria – e, de acordo com ele, ele é bom nisso !!

“Eu venci meu irmão, Chris, que joga com profissionais, e meu outro irmão, Gordon, que joga com profissionais também!” eles pegaram “E eu os venci com um Joe comum – meu outro irmão, Glenn G., era meu parceiro!”