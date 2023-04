Rob Gronkowski tem uma mensagem para os fãs de Tom Brady que querem que ele continue jogando

Tom Brady recentemente postou outro post onde ele compartilha sua vida após a aposentadoria, ele compartilhou um vídeo jogando golfe, futebol de praia e saindo com seus amigos. Um deles não perdeu essa aventura com o Tom e não perdeu a chance de comentar o vídeo. Rob Gronkowski garantiu que todas as pessoas que estão pedindo que Tom Brady volte ao NFL lembre-se que ele não vai voltar. Nos últimos dias, surgiram rumores sobre a possibilidade de Tom Brady voltar a jogar pelo São Francisco 49ers por pelo menos uma temporada. Segundo relatos, ele falou com os membros da liderança da equipe para ver se ainda tinha mais uma temporada no tanque.

Do ponto de vista técnico, os 49ers não se enganam ao pensar que podem usar Brady por mais uma temporada e dar Brock Purdy o tempo que ele precisa para se recuperar totalmente. Durante a temporada passada Playoffs da NFL, o jovem contraiu uma lesão feia e até passou por uma cirurgia depois que aconteceu. É impossível para ele voltar ao seu melhor nível de desempenho imediatamente, ele precisa de alguns meses de mobilidade e fisioterapia. Brady teria sido uma ótima escolha, mas o lendário QB não parece estar pensando em um retorno. Tudo o que sabemos é que Tom Brady está curtindo muito sua aposentadoria.

Cara de golfe aposentado na moda agora pessoal. Rob Gronkowski sobre Tom Brady

Gronkowski sabe algo sobre Tom Brady que nós não sabemos

Dado que eles mantêm contato constante, o fato de que Rob Gronkowski postou aquele comentário específico sobre Tom Brady diz que ele tem informações de primeira mão. O mais perto que conseguiremos levar Tom Brady do futebol novamente é quando ele fizer sua estreia como jogador NFL analista em Fox Sports durante a temporada de 2024. Antes que isso aconteça, Tom quer aproveitar as férias e a vida pelo resto de 2023 e sair com seus amigos. Gronkowski não se meteu nessa recente e estará presente nas próximas comemorações ao lado do garboso amigo. Esses dois devem estar entre as duplas mais memoráveis ​​da história da NFL, com certeza fazem falta em campo.