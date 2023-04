Robert Whittaker x Dricus du Plessis marcado para o UFC 290, vencedor leva Israel Adesanya

O próximo passo para a divisão dos médios do UFC está finalmente definido.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou na sexta-feira que o ex-campeão Robert Whittaker e o candidato em ascensão Dricus du Plessis se enfrentarão em uma eliminatória pelo título em 8 de julho no UFC 290 como parte da Semana Internacional da Luta, com o vencedor tendo a próxima chance de ouro do UFC.

“O vencedor dessa luta lutará [Israel] Adesanya ainda este ano, e essa luta está marcada para Sydney, na Austrália”, anunciou White nas redes sociais.

Whittaker (24-6) é atualmente o número 2 do ranking dos médios do MMA Fighting no mundo. O ex-campeão de 32 anos detém um recorde de 12-2 como peso médio no UFC, com suas únicas derrotas vindo das mãos do atual titular Israel Adesanya.

Du Plessis (19-2) venceu sete lutas consecutivas, as últimas cinco delas aconteceram sob o guarda-chuva do UFC. Ele possui finalizações notáveis ​​​​sobre Darren Till e Derek Brunson, e atualmente é o 8º peso médio classificado do MMA Fighting no mundo.

White também anunciou duas outras lutas para o UFC 290: uma dupla nos meio-médios entre Robbie Lawler e Niko Price, bem como uma briga nos leves entre Jalin Turner e Dan Hooker.

O UFC 290 acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Outras lutas anunciadas anteriormente para o card incluem Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez em uma disputa de unificação do título dos penas, o campeão peso mosca Brandon Moreno x Alexandre Pantoja, Bo Nickal x Tresean Gore e Deiveson Figueiredo x Manel Kape.