Rôgga Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Santa Catarina

A Rôgga possui mais de uma década de experiência no mercado de construção e atualmente é uma das construtoras que mais crescem no Estado de Santa Catarina. Há pouco tempo, a companhia disponibilizou um novo processo seletivo e está contratando novos profissionais para atuar em suas unidades. Verifique, a seguir.

Rôgga abre novas vagas de emprego em Santa Catarina

A Rôgga deu início às suas atividades em 2006 e após muita determinação e trabalho duro, a empresa cresceu e atualmente está entre as 20 maiores construtoras de todo o Brasil. Trata-se de uma companhia que investe constantemente em tecnologia e preza por melhorar o ambiente da população.

Para dar continuidade a uma jornada repleta de conquistas e inovações, a companhia está contratando novas pessoas para se tornar parte do time e prezar pelo recrutamento de profissionais sérios focados e criativos. Veja, a seguir.

Analista Administrativo – Joinville / SC;







Comprador Técnico – Santa Catarina:







Analista de Orçamentos – Joinville / SC;







Encarregado de Obras – Santa Catarina;







Assistente de Recursos Humanos – Joinville / SC;







Especialista em DHO – Santa Catarina;







Analista de Obras II – Penha / SC;







Corretor de Imóveis – Santa Catarina;







Analista de Projetos Civis II – Joinville / SC;







Banco de Talentos Exclusivamente para PCD – Santa Catarina.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para se inscrever na oportunidade de interesse, basta seguir todas as informações que foram publicadas no site 123empregos e realizar o cadastramento de um currículo com todas as informações e dados atualizados para a companhia analisar.

