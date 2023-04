Roman Polanski e Samantha Geimer, a mulher que ele abusou há 45 anos, se encontram em Paris e são só sorrisos

EUn 1977, Roman Polanski foi preso por estuprar adolescente de 13 anos Samantha Geimer em Hollywood. Ele cumpriu pena na prisão e depois fugiu dos EUA quando o juiz estava prestes a renegar sua libertação. O caso é um tema controverso há anos. No entanto, quarenta e cinco anos depois, Geimer e seu marido se encontraram com Polanski e sua esposa em Paris para uma entrevista de capa de revista francesa.

Geimer sempre manteve seu apoio a Polanski e afirmou que o incidente não foi um grande problema para ela. Ela estava bem com isso e nem sabia que era ilegal.

Ela afirmou: “Deixe-me ser bem clara: o que aconteceu com Polanski nunca foi um grande problema para mim. Eu nem sabia que era ilegal, que alguém poderia ser preso por isso. Eu estava bem, ainda estou bem

Geimer também expressou sua opinião sobre a tentativa de extradição e a prisão de Polanski, dizendo: “Foi tão injusto e tão contrário à justiça … Todos já deveriam saber que Roman cumpriu sua sentença. Que foi … longa, se você quiser minha opinião.”

Ela acreditava que Polanski pagou sua dívida com a sociedade e que ninguém queria que ele fosse preso, mas ele foi, e foi o suficiente. Da parte dela, ele fez tudo o que lhe foi pedido até que a situação enlouqueceu e ele não teve outra escolha a não ser fugir. Geimer afirmou: “Quem pensa que merece estar na prisão está errado. Não é o caso hoje e não era o caso ontem.”

A esposa de Polanski concordou com os comentários de Geimer

A entrevista de capa da revista francesa também contou assinar, esposa de Polanski, que concordou com as declarações de Geimer. A revista publicou uma foto de Polanski com Geimer e Seigneronde são todos sorrisos.

Apesar do apoio de Geimer a Polanski, o caso ainda permanece controverso e gerou discussões acaloradas ao longo dos anos. As ações de Polanski foram condenadas por muitos, e algumas pessoas acreditam que ele deveria ser responsabilizado pelo que fez. No entanto, Geimer acredita que Polanski já pagou suas dívidas e que é hora de deixar o assunto de lado.