Romance de Kylie Jenner com Timothee Chalamet “não é sério”

AUma fonte interna confirmou que a magnata da maquiagem Kylie Jenner está namorando a indicada ao Oscar Timothee Chalamet.

A fonte revelou que eles estão “levando as coisas de forma casual” enquanto iniciam o que pode ser um romance.

A fonte disse ao Entertainment Tonight que o par não é “sério” e que “Kylie está gostando de sair com Timóteo e vendo onde isso vai.”

“Kylie decidiu que não queria tornar as coisas públicas com Timothee no fim de semana passado no Coachella e realmente só queria relaxar e se divertir com seus amigos”, disse a fonte.

Novo romance com Timothee Chalamet é “diferente” e “emocionante”

Também foi notado que o ator de Call Me by Your Name, de 27 anos, é diferente de qualquer pessoa que a estrela de Kardashians de 25 anos já namorou.

“Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores”, explicou a fonte.

“É novo e emocionante para Kylie, e ela está se divertindo muito.”

Jenner supostamente quer manter as coisas em segredo, o que explica por que ela compareceu ao festival de música Coachella de 2023 neste fim de semana sem seu novo homem.

Esta foi sua primeira aparição pública desde o Timóteo rumores vazaram.

A irmã de Kylie, Kendall, pode ter algo a ver com a forma como os dois se conheceram.

“Timothe também é amigo de Kendall, então foi fácil para Kylie integrá-lo em sua vida”, detalhou a fonte.

Este casal de celebridades em ascensão vem três meses depois que foi relatado que Kylie Jenner e o namorado intermitente, Travis Scott, estavam dando um tempo.