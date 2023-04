Ronaldo Lopes é o melhor prefeito da história de Penedo, destaca Paulo Dantas

Secom PMP

Ronaldo Lopes tem apenas dois anos e três meses do seu primeiro mandato. Apesar do pouco tempo de governo, o prefeito penedense já é avaliado como o melhor administrador da história do município.

O que o povo já sabe e afirma nas pesquisas que avaliam a satisfação com o governo Ronaldo Lopes foi declarado, publicamente, pelo governador Paulo Dantas durante a entrega das obras dos programas Vida Nova nas Grotas, Vida Nova na Sua Casa e de melhorias habitacionais.

Vida Nova nas Grotas melhora qualidade de vida na Brasília de Penedo

Diante dos moradores do Barro Vermelho, o gestor estadual fez seu testemunho. “Ronaldo Lopes é um prefeito atencioso que tem compromisso e fala a verdade, olho no olho, e que já deixa as suas marcas como o melhor gestor da cidade”.

Após a solenidade na comunidade de baixa renda, Paulo Dantas e Ronaldo Lopes visitaram o Centro de Especialidades Médicas Dr. Hélio Lopes, o antigo Hospital Semep. O funcionamento do espaço em obras foi explicado por Guilherme Lopes, Secretário Executivo da Sesau Alagoas e ex-gestor municipal da Saúde penedense.

O investimento para a oferta de especialidades médicas e odontológicas, Centro de Saúde da Mulher e novo local do Laboratório Municipal ganhou novos recursos.

“O Estado vai entrar com dois milhões de reais e a prefeitura com mais dois milhões, e é por isso que, com a união de esforços, as coisas andam e a gente consegue beneficiar as pessoas que mais precisam”, declarou Paulo Dantas.

Em nome do povo de Penedo, Ronaldo Lopes externou o sentimento de gratidão. “Só temos que agradecer a você por todas essas parcerias, em nome do povo de Penedo, por tudo que está fazendo em nosso estado e, principalmente, por nossa cidade”, disse o gestor que esteve na capital federal esta semana e trouxe boas notícias para a população.

Ronaldo Lopes faz reivindicações para Penedo e região em Brasília

Texto Fernando Vinícius

Foto Destaque Pei Fon/Agência Alagoas

Foto no texto Deywisson Duarte