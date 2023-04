Ronaldo Lopes realiza a maior e melhor festa de aniversário da história de Penedo

Secom PMP

Um aniversário comemorado como nunca se fez na história de Penedo. Os 387 anos de elevação do povoado à condição de vila teve música para todos os gostos e novos investimentos para a população.

Solenidades de praxe e missa em Ação de Graças abriram a programação na manhã de quarta-feira, 12. No período da noite, o Theatro Sete de Setembro abriu as portas para o público prestigiar o trabalho da atriz penedense Daniela Cattívaz.

Depois da peça que lotou as dependências do primeiro teatro construído em Alagoas, cantoras penedenses fizeram os primeiros shows gratuitos dos festejos encerrados na noite de sábado, 15.

Os atos realizados na data que oficializa o aniversário da cidade foram liderados pelo Vice-Prefeito João Lucas porque Ronaldo Lopes cumpria agenda de trabalho em Brasília.

O prefeito penedense é incansável em sua gestão para desenvolver o município, conseguindo recursos com membros da bancada parlamentar federal de Alagoas e apresentando projetos para setores do governo federal.

No retorno a Penedo, Ronaldo Lopes recepcionou o Governador Paulo Dantas e sua comitiva durante a inauguração dos programas Vida Nova nas Grotas e Vida Nova na Sua Casa, ambos realizados em parceira entre estado e município, iniciativa inédita fora da capital alagoana.

A interiorização dessas ações que fazem de Penedo a primeira do interior alagoano com obras concluídas nos dois programas é resultado da articulação direta de Ronaldo Lopes junto ao Governo de Alagoas, iniciada ainda na gestão de Renan Filho.

Os investimentos tornaram a comunidade Brasília um local digno de se morar, para alegria de centenas de famílias residentes em área de difícil acesso. E o povo mais carente da cidade histórica ganhou outros presentes.

Ronaldo Lopes e Paulo também assinaram convênio para construção da Escola Municipal Santa Luzia, que será construída onde funcionou o CAIC, e termo de cessão para uso da Guarda Patrimonial e da Sala de Videomonitoramento na antiga da delegacia de Polícia Civil, força de segurança atualmente instalado no CISP tipo 2.

Na sexta-feira, 14, o som do rock abriu a 11ª edição do Penedo Moto Fest agitaram o evento cuja estrutura de palco, som, iluminação, atrações musicais e área para acampamento dos motociclistas é viabilizada pela administração municipal.

A maior e melhor festa de aniversário de Penedo lotou a área localizada na orla ribeirinha, onde milhares de pessoas começaram no rock’n roll das bandas que tocaram no sábado, 16, curtiram o piseiro da dupla Iguinho e Lulinha e se acabaram no arrocha de Raquel dos Teclados.

A Prefeitura de Penedo também promoveu o Encontro de Música Sacra no convento franciscano e apoiou, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), o recital da Associação de Poetas e Escritores de Penedo (APEP).

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa

Vídeo Ricardo Alves e Felipe Cavalcante