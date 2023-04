Rory McIlroy foi criticado ao enfrentar uma sanção multimilionária do PGA Tour

Adepois de perder seu segundo evento elevado da temporada do PGA Tour, Rory McIlroy foi amplamente criticado por alguns de seus colegas profissionais, enquanto também enfrentará uma multa de 3 milhões de dólares.

Xander Schauffele era um desses profissionais que não tinha tempo para as travessuras da estrela da Irlanda do Norte, apenas lembrando que as regras estavam bem estabelecidas de antemão.

“Regras são regras, então quero dizer, na maior parte, muito do que ele queria é o que está acontecendo”, declarou Schauffele.

“A ironia é que ele não está aqui.”

McIlroy foi fundamental nas mudanças nas regras do PGA Tour

Essa resposta veio depois que o PGA Tour reformulou amplamente suas regras e programação após a ameaça separatista do LIV Golf.

McIlroy foi fundamental na formação dessas mudanças no PGA Tour, com Schauffele achando um tanto irônico que ele tenha ficado aquém dos regulamentos.

Joel Dahmen também encontrou tempo para criticar Rory.

“Sinto que Rory estava liderando as mudanças que foram feitas e ajudou a criar as regras”, acrescentou Dahmen.

“Ele sabia quais eram as regras, então sabia o que estava por vir. Ele também tem tanto dinheiro que não se importa com 3 milhões.”