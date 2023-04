Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William, coincidirá com Kate Middleton na coroação do rei Charles

Rose Hanburyque dizem ser Príncipe Williamamante de, vai assistir à coroação de Rei Carlos IIIuma aparição que pode causar alguma tensão entre o casal real.

A coroação de Rei Carlos III acontecerá no sábado, 6 de maio, na Abadia de Westminster.

A coroação será um dos eventos mais importantes do século, pois marca o início de uma nova era após mais de 70 anos de governo de Rainha Elizabeth II.

Provedores de mídia em todo o mundo acompanharão cada detalhe da cerimônia à medida que ela se desenrola, especialmente porque pode haver alguns momentos controversos a serem capturados.

Um dos momentos mais esperados será a chegada de Rose Hanbury, supostamente Príncipe Williamamante de.

Várias imagens publicadas nas redes sociais parecem confirmar essa especulação, pois afirmam mostrar Rose e o duque de Cambridge se beijando.

Tal infidelidade foi confirmada pelo príncipe Harry em seu livro Spare.

Hanbury comparecerá à coroação do rei depois que um de seus filhos assume um papel importante

O rei Charles III insistiu que Hanbury comparecesse à coroação e deu a seu filho, Oliver, um papel importante como seu pajem.

Kate Middletonos filhos de também aparecerão como pajens, o que significa que Kate e Rose estarão posicionadas em um círculo semelhante.

Rose provavelmente comparecerá não apenas porque ela é a esposa de David Cholmondeley7º Marquês de Cholmondeley, que foi nomeada Lorde em Espera do Rei Charles, mas também porque seu filho, Oliver, ficará encarregado de segurar as vestes do rei, junto com Príncipe Jorge.

“Nunca houve qualquer inimizade entre Kate e Rose. Os rumores eram todos um monte de lixo. A família é antiga aliada da Coroa e eles estarão lá”, revelou um amigo da família ao ‘The Daily Beast’.

Outro amigo da realeza disse ao mesmo meio de comunicação que seria “inimaginável” que David Cholmondeley não estivesse na coroação com sua esposa.