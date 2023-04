Roy Jones Jr. ($ 700k), Anthony Pettis ($ 650k) lideram os salários do Gamebred Boxing 4

Roy Jones Jr. e Anthony Pettis levaram para casa dias de pagamento saudáveis ​​por sua atração principal de oito rodadas no Gamebred Boxing 4 no último sábado em Milwaukee.

Jones, 54, levou para casa o maior salário do card, arrecadando US$ 700.000 para uma reviravolta que ele disse que poderia ser a última luta de sua lendária carreira. Ele acabou perdendo a decisão da maioria e sugeriu uma possível revanche.

Quanto a Pettis, ele arrecadou $ 650.000 por sua vitória sobre Jones em sua estreia no boxe profissional. O ex-campeão dos leves do UFC pode fazer mais uma luta de boxe antes de retornar ao MMA; ele competiu mais recentemente no PFL.

A informação salarial foi revelada ao MMA Fighting na quinta-feira pelo Departamento de Segurança e Serviços Profissionais de Esportes de Combate Desarmados de Wisconsin.

A lenda do UFC Vitor Belfort levou para casa $ 400.000 por uma vitória por decisão unânime sobre Ronaldo Souza no evento co-principal. O brasileiro de 46 anos continuou uma nova carreira no boxe depois de derrotar o ex-campeão peso-pesado Evander Holyfield em uma luta de exibição.

Enquanto isso, “Jacaré” Souza ganhou $ 200.000 por sua atuação, que veio depois que ele se aposentou do MMA após uma carreira de oito anos no UFC.

O ex-campeão dos penas do UFC, José Aldo, ganhou $ 425.000 por sua luta contra o oponente Jeremy Stephens, descontando um salário de $ 200.000 depois de lutarem pelo empate majoritário.

Aldo, que se aposentou do UFC em setembro passado, foi contratado para uma possível exibição contra a lenda do boxe Floyd Mayweather no final deste ano, embora nenhum contrato tenha sido assinado.

A veterinária do UFC e BKFC, Pearl Gonzalez, também levou para casa $ 50.000 na derrota contra a também veterana do UFC Gina Mazany, que ganhou $ 10.000 por sua vitória.

Aqui estão os salários completos para o cartão Gamebred Boxing 4 em Milwaukee:

Roy Jones Jr: $ 700.000

Anthony Pettis: $ 650.000

Vitor Belfort: $ 400.000

Ronaldo “Jacaré” Souza: $ 200.000

José Aldo: $ 425.000

Jeremy Stephens: $ 200.000

Luis Feliciano: $ 25.000

Clarence Booth: $ 10.000

Devin Cushing: $ 40.000

Damian Marciano: US$ 5.000

Gina Mazany: $ 10.000

Pérola Gonzalez: $ 50.000

Dillon Cleckler: $ 40.000

Josh Burns: $ 15.000

Markus Pérez: US$ 15.000

Joe Riggs: $ 10.000

Bi Nguyen: US$ 15.000

Andy Nguyen: US$ 5.000

Cade Howell: US$ 3.500

Christopher Wingate: US$ 1.500

Mandeep Jangra: US$ 1.000

Ryan Reber: US$ 1.000