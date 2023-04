Roy Jones Jr. x Anthony Pettis destaques do vídeo da luta completa

Assista Roy Jones Jr. x Anthony Pettis em vídeo completo com destaques do confronto Jones Jr. x Pettis no evento principal do Gamebred Boxing 4 na noite de sábado, cortesia do UFC e outros canais.

Jones Jr. vs. Pettis ocorreu em 1º de abril no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisc. Roy Jones Jr. (66-10) e Anthony Pettis (1-0) se enfrentaram no confronto antecipado do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo no UFC Fight Pass, PPV.com e outros canais.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Jones Jr. vs. Pettis, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Anthony Pettis foi o primeiro para um grande pop de sua torcida. Roy Jones Jr. sai em segundo enquanto caminha para o ringue para, o que ele diz que será, a última vez. Eles tocam as luvas e partimos para o evento principal. Pettis falhando com seus primeiros socos enquanto Jones acerta um soco rápido. Pettis avançando bombeando o jab, Jones acerta um jab, então um gancho arrebatador. Jones coloca as costas nas cordas, Pettis vai para o corpo e por cima, Jones acerta um jab. Jones com um soco sorrateiro no meio de Pettis. Minuto final e Jones falha com um combo. Não foram muitos os ataques, mas é mais por causa de uma abordagem compartilhada do paciente. Pettis vai para o corpo, acerta um belo top de esquerda. Boa finta de Jones, Pettis cai quando o sino toca.

MMAFighting marca o round 10-9 para Pettis

Round 2: Segundo round em andamento e Jones sai com um belo jab com a guarda alta. Outro jab forte de Jones, Pettis dá alguns socos, todos bloqueados de Jones, que marca com um par de jabs. Pettis acerta as mãos de Jones, outro jab da lenda do boxe. Pettis cava até o corpo em busca da terra mais limpa da rodada. Outro jab de Jones, e Pettis sabiamente volta para o corpo, e novamente. Combo no corpo de Pettis e um jab no meio também. Jones acerta um soco e sorri para Pettis. Belo body shot do ex-campeão do UFC e WEC, Jones cai no final, mas provavelmente está perdendo dois rounds após o belo trabalho corporal de Pettis.

MMAFighting marca a rodada 10-9, 20-18 no geral para Pettis

Round 3: Se Pettis conseguir continuar acertando o corpo, ele estará em ótima forma porque os chutes por cima não estão passando pela guarda de Jones. Gancho de esquerda de Jones e jab no corpo. Pettis acerta seu melhor chute por cima com um gancho de esquerda. Jones sorri de volta e acerta aquele jab rápido. Bela e habilidosa mão direita de Jones, e uma boa esquerda de Jones também. Pettis tenta se abrir, Jones vai até o corpo. Belo uppercut de Jones cai limpo e o homem de 54 anos está se soltando. Segundos finais da rodada e Jones faz Pettis adivinhar. Pettis vai até o corpo enquanto a campainha toca.

MMAFighting marca a rodada 10-9 Jones, 29-28 no geral para Pettis

Round 4: Pettis fica mais ativo com o jab para iniciar o quarto, mas ainda não consegue passar pela guarda apertada de Jones. Pettis acerta o corpo, bloqueado por Jones, e Pettis amarra. Jab longo de Jones, que está trabalhando muito bem no jogo de fintas. Outro jab forte de Jones, e outro, antes de acertar uma combinação um-dois. Outra combinação de Jones e a maré está mudando um pouco, ao que parece. Eles se amarram e se separam, Jones com um contragolpe. Pettis avança e acerta Jones com a mão direita. Jones com um belo gancho de esquerda no sino. Rodada fechada, mas Jones pode ter empatado.

MMAFighting marca a rodada 10-9 para Jones, 38-38 no geral

Round 5: Pettis precisa recuperar um pouco de seu ímpeto inicial, já que esta foi uma história de duas lutas até agora. Jones faz aquele jab funcionar novamente e um belo gancho de direita. Outro jab de Jones, com a mão esquerda para trás, Pettis contra-ataca no corpo. A mão direita de Pettis é respondida com uma esquerda desagradável no corpo de Jones. Eles amarram nas cordas, o árbitro interrompe e avisa Pettis sobre uma possível cabeçada. Jones respira fundo e acerta a mão esquerda. Belo jab e gancho no corpo de Jones. Pettis lança um overhand de direita, mas come uma combinação. Gancho de esquerda e, em seguida, um jab de Jones. Pettis dispara, sai e acerta um gancho de esquerda. Jones faz seu próprio gancho quando o sino toca. Rodada muito próxima.

MMAFighting marca a rodada 10-9, 48-47 para Jones no geral

Rodada 6: Rodada final em andamento em uma batalha disputada. Pettis precisa dessa rodada, na minha humilde opinião, e Jones acerta um bom gancho. Jones vai para o corpo, Pettis contra-ataca com um gancho de esquerda na cabeça. Pettis tentou um jab duplo, mas não conseguiu. Jones abaixando um pouco as mãos tentando fazer Pettis cometer um erro, mas Pettis acerta o corpo. Bela tentativa de combinação por cima de Pettis, Jones acerta uma direita. Pettis golpeia para longe, então acerta uma direita, Jones responde com uma esquerda. Segundos finais e Pettis aparece um pouco curto, Jones acerta um jab e um contra-gancho de esquerda, e é isso. Veremos como os juízes pontuam, mas inclino Jones no quadro final.

MMAFighting pontua o round 10-9 e a luta 58-56 no geral

Round 7: Desculpe, aparentemente esta é uma luta de oito rounds. Bônus! Jones recebendo seu jab mais uma vez e obtendo sucesso. Pettis se esgueira com a mão direita para cima durante uma troca. Pettis acerta outra mão direita em cima, depois no corpo. Jab rápido de Jones arranha o nariz de Pettis. Jones se sente um pouco, pois pode estar se afastando com seu jab, defesa e movimento. Pettis pula com uma esquerda, Jones responde com um belo contra-ataque e sorri de volta para o canto.

MMAFighting marca o round 10-9, e a luta 68-65 para Jones

Rodada 8: Pettis pode estar em baixa, mas ele está se segurando lá fora e certamente tem sido competitivo. Jones acerta um gancho de esquerda em loop e um belo jab. Pettis lança uma direita, empurra Jones para trás, Pettis vai para o corpo e Jones acerta uma mão esquerda habilidosa enquanto rola para longe. Outra esquerda de Jones, embora ele estivesse um pouco desequilibrado. Grande mão direita de Jones encontra a marca, gancho de esquerda acerta de Jones também. Pettis balançando no ar, Jones acertando outra esquerda. Pettis avança, Jones vai até o corpo. Boa combinação de Jones e eles empatam. 25 segundos finais e Jones acerta um grande gancho de esquerda no meio de Pettis, e outro jab forte. Jab de direita de Jones e Pettis esvaziando o tanque nos 10 segundos finais, e é isso – de verdade, desta vez. Jones deveria aceitar.

MMAFighting marca 10-9, e a luta 78-74 no geral para Jones