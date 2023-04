Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC 287

Israel Adesanya nocauteou brutalmente seu arqui-inimigo Alex Pereira na luta principal do UFC 287 para reconquistar o título dos médios do UFC. Com Pereira tendo três vitórias no total contra uma de Adesanya ao longo de sua rivalidade – que inclui uma vitória para cada um dentro do octógono – eles devem correr atrás para resolver isso de uma vez por todas, ou é algo que podemos esperar?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking após o card de sábado em Miami. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Gilbert Burns depois de derrotar o agora aposentado Jorge Masvidal no evento co-principal, Rob Font após seu impressionante nocaute no primeiro round sobre Adrian Yanez, Kevin Holland após parar Santiago Ponzinibbio, Christian Rodriguez após sua vitória frustrante sobre Raul Rosas Jr., e muito mais.

