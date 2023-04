Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Kansas City

Max Holloway sufocou a tentativa de Arnold Allen de ganhar uma chance pelo título na carregada divisão dos penas do UFC na luta principal do UFC Kansas City no último sábado. O ex-campeão conseguiu voltar à pista e convocou outro veterano para um confronto em um futuro próximo, mas é um confronto entre Holloway e “The Korean Zombie” Chan Sung Jung o caminho a percorrer, ou há uma opção melhor para “Abençoado?”

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Edson Barboza após seu nocaute violento sobre Billy Quarantillo no evento co-principal, Pedro Munhoz após sua atuação experiente contra Chris Gutierrez, junto com outros vencedores do card principal Azamat Murzakanov, Ion Cutelaba, Rafa Garcia, e mais.

