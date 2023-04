Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 71

Sergei Pavlovich destruiu Curtis Blaydes na primeira rodada de sua batalha principal do peso-pesado em Las Vegas no último sábado, o que levou Pavlovich a pedir uma chance pelo título contra Jon Jones. Embora a luta possa ser interessante, é improvável que aconteça, mas isso não significa que Pavlovich não possa lutar pelo título em sua próxima aparição.

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o que pode ser o futuro de Pavlovich após sua grande vitória no UFC Vegas 71 e explicam por que ele provavelmente não enfrentará Jones a qualquer momento. breve. Além disso, lutas futuras são discutidas para Bruno Silva após sua finalização no primeiro round sobre Brad Tavares no co-evento principal dos médios, junto com os outros vencedores Iasmin Lucindo, Jeremiah Wells, Montel Jackson e mais após o último card da promoção no APEX.

