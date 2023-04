Russell Crowe diz que está com ciúmes da próxima sequência de Gladiador

Cgalinha Russel Crowe pensa em seu papel inovador em Gladiator (2000), ele o vê como o que fez sua carreira. É por isso que o ator australiano só pode ficar “um pouco ciumento” ao saber que há uma sequência futura (definida para 2024) na qual ele não está envolvido de forma alguma.

Crowe, que interpretou Maximus no filme original, falou ao Collider sobre seus sentimentos em relação ao futuro filme dirigido por Ridley Scott, e um elenco com nomes como Denzel WashingtonPaul Mescal e Barry Keoghan.

Como Russell Crowe se sente por ser deixado de fora do Gladiador 2?

“A única coisa que eu realmente sinto é um pouco de ciúme, sabe?”, Crowe disse à publicação. “Porque eu era um homem muito mais jovem, obviamente, e foi uma grande experiência na minha vida. É algo que mudou minha vida, realmente. Mudou a maneira como as pessoas me viam e o que eu faço para viver.”

No entanto Russel Crowe recebeu indicações ao Oscar por seus papéis em O informante (2000) e Uma Mente Brilhante (2002), ganhou uma estatueta de ouro por seu papel como Máximo. Mas, para Crowe, é a natureza perene do filme que o torna tão especial: “As pernas desse filme são incríveis. Aqui está, é 2023e fizemos esse filme em 1999. Garanto a vocês, em algum lugar do mundo hoje à noite, Gladiador será exibido no horário nobre da TV.

Gladiador 2 se passará 20 anos após o filme original

Gladiator 2 refletirá a passagem natural do tempo, na medida em que se baseia em um tempo duas décadas após a história original.

Na RT Radio One’s O Show de Ryan Tubridy, Crowe revelou que Ridley Scott e a equipe da sequência o abordaram há algum tempo, mas não “por um tempo”. Ele também deu algumas dicas sobre como será a história da sequência: “Ouvi dizer que aquele jovem Paulo (Mescal) é um bom cara e desejo-lhe boa sorte com isso. Eu acho que de onde eles estão pegando a história, um jovem Lúcio assumindo o papel de imperador. Acho que é uma ideia muito inteligente dentro do mundo do filme que criamos.”