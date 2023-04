Russell Westbrook enfrenta torcedor do Suns na frente de criança durante vitória do Clippers

Los Angeles Clippers guarda Russel Westbrook salvou seu time de perder o jogo 1 para o Phoenix Suns no domingo no Footprint Center com um bloco instantaneamente icônico. Seu confronto no intervalo com um torcedor, no entanto, está roubando as manchetes.

Westbrook, 34, nem se importou com a presença de uma criança quando começou a repreender o torcedor, que não teve medo de bater palmas.

Russell Westbrook briga com torcedor e revela irritação com a má forma com o jogador

“Aceite como um homem”, gritou o torcedor.

Westbrook diz a ele “cuidado com a boca, filho da puta —- r” antes de ir embora. O homem que gravou o incidente compartilhou no Twitter e afirmou que aconteceu no intervalo.

Ele afirma não saber o que iniciou a briga, mas ressalta que sua parte favorita de todo o momento é como a criança continua comendo seu bife apesar de ter um NBA jogador à sua frente. Também é hilário como o menino está comendo sem talheres.

Russell Westbrook inspirado pelo incidente?

Westbrook é conhecido por nunca desistir de um confronto com um torcedor intrometido, que costuma fazer mais mal do que bem ao time.

Apesar de Westbrook acertar 3 de 19 em campo, ele foi crucial na reta final de seu primeiro Eliminatórias da NBA de 2023 jogo.

É possível que a brincadeira tenha dado a Westbrook um chip em seu ombro no segundo tempo.

Westbrook, que estava mostrando seu abdômen durante a briga, riu por último no final, quando LA lidera Phoenix indo para o jogo 2 desta primeira rodada, Conferência Oeste Series.