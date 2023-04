Russell Westbrook entra em confronto com fã, ‘Cuidado com sua boca, filho da puta’

Russel Westbrook entrou em um confronto acalorado com um fã no domingo à noite … e, a certa altura, disse ao homem: “Cuidado com a boca, filho da puta”, e tudo foi capturado em vídeo.

Tudo aconteceu durante o jogo 1 no Footprint Center em Phoenix … Russ, no vídeo, disse repetidamente ao cara vestindo uniforme do Suns para observar sua boca enquanto os dois trocavam palavras.

Não está claro o que levou ao encontro … mas aconteceu na área do clube durante o intervalo do jogo 1 da primeira rodada do Clippers-Suns.

De acordo com uma fonte do Suns, os jogadores visitantes passaram pela área do clube onde ocorreu o incidente durante toda a temporada para chegar ao vestiário do visitante.

Tenho certeza que você já viu o Russell Westbrook/#sóis interação com os torcedores até agora, mas os jogadores visitantes têm passado pela área do clube para o vestiário visitante durante toda a temporada. Tem sido usado como um atalho para o vestiário visitante. #ClipperNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/HGpOUu0105 — Duane Rankin (@DuaneRankin) 17 de abril de 2023

@DuaneRankin

Quanto ao jogo … Westbrook lutou para acertar os arremessos a noite toda, marcando apenas nove pontos em 3 dos 19 arremessos de campo.

Porém, o ex-MVP marcou presença na vidraça, pegou dez rebotes e fez a jogada defensiva do jogo, bloqueando Devin Booker‘s disparou e selou o acordo para os Clippers.