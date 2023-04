Russell Westbrook salva Clippers do Suns com um momento ‘clássico instantâneo’

Tele Los Angeles Clippers (5) derrotou o Phoenix Suns (4) Domingo à noite no Footprint Center graças a Russel Westbrook realizando um movimento clássico instantâneo na reta final de uma partida disputada.

Westbrook, 34, selou a vitória do jogo 1 para sua equipe com seu terceiro bloqueio da noite, desta vez para parar Devin Booker de marcar. Ele então teve a consciência de quicar a bola na guarda do Suns para manter a posse.

Treinador do Clippers, Tyronn Lue, sobre a contratação de Westbrook: Queremos que Russ seja RussLAPRESSE

Mesmo que ele tenha marcado apenas nove pontos em 3 de 19 arremessos de campo, a garra de Westbrook no momento decisivo será um momento chave se os Clippers conseguirem ultrapassar o Suns na primeira rodada do Eliminatórias da NBA de 2023.

O antigo Los Angeles Lakers jogador acrescentou 10 rebotes, oito assistências e duas roubadas de bola à sua folha de estatísticas.

Clippers estavam sem Paulo Jorge e seguirá em frente sem ele nesta série. Kawhi Leonard assumiu com 38 pontos, o recorde do jogo, enquanto o próximo artilheiro de LA foi Eric Gordon com 19 pontos.

Kevin Durant se transforma em ‘Point God’

Kevin Durant terminou a disputa com 11 assistências, uma a mais que o próprio “Ponto Deus”, Chris Paul.

Durant, 34, viu um time duplo em quase todas as jogadas e sempre fez as leituras certas enquanto corria pela quadra. Ele liderou o Phoenix na pontuação com 27 pontos, seguido por Booker com um a menos que KD.

Torrey Craig (22) e Deandre Ayton (18) também jogou bem em um jogo que o Suns deveria ter vencido, mas foi recebido por um faminto Westbrook.

Apesar de lutar para chutar a bola e ter seu quinhão de viradas, quando mais importava, Westbrook acertou dois lances livres e conseguiu um bloqueio importante para entrar no jogo 2 de terça-feira com a liderança.