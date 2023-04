Russell Wilson treina Future Jr., vira carrinho de golfe e chega ao Coachella, tudo em um fim de semana

Denver Broncos quarterback Russel Wilson teve um fim de semana agitado. No sábado, ele virou seu carrinho de golfe no Arrowhead Golf Course, no Colorado, e um dia depois, apareceu no Festival de Música e Artes Coachella Valley 2023.

Wilson, 34, ainda teve tempo para treinar Futuro Jr., a esposa dele Ciarafilho de com rapper Futuro.

Ciara Wilson faz dança sexy no aniversário de 34 anos do marido Russell

O menino pode ser visto pegando a bola com uma mão de maneira impressionante.

Wilson legendou o vídeo prevendo que Future Jr. seria uma escolha de primeira rodada do “futuro”.

O NFL A estrela também ensinou à filha algumas habilidades de zagueiro, dizendo que as meninas também jogam futebol.

Russell Wilson vira o carrinho de golfe

Wilson não teria conseguido malhar com seus filhos se o incidente com o carrinho de golfe o tivesse ferido.

Felizmente, ele saiu ileso depois de entrar em um bunker e capotar enquanto jogava golfe.

Ele fez uma aparição no Coachella no dia seguinte com sua esposa e filhos para terminar um fim de semana agitado.

Wilson fez tudo isso em meio a relatos de que recusou negociações com o Comandantes de Washington e Philadelphia Eagles última entressafra porque ele só queria jogar em Denver.