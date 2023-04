‘Rust’, em que Alec Baldwin atirou e matou o diretor de fotografia, retoma as filmagens

TO filme ‘Rust’, embora ainda não lançado, ganhou as manchetes pelo que aconteceu no set. Já se passaram 18 meses, mas o incidente continuou a ser falado nesse meio tempo. Alec Baldwin atirou acidentalmente no diretor de fotografia, Halyna Hutchinsque resultou em sua morte.

Bem, depois de tudo isso acontecer e todos os processos que se seguiram, as filmagens foram retomadas quase dois anos depois em Montana. Isso foi confirmado pela produtora do filme, Rust Move Productions, e eles também dizem que as filmagens continuarão no Yellowstone Film Ranch e não onde foi planejado originalmente. Foi relatado que Alec Baldwin está mantendo seu papel como ator e produtor.

Que cobranças tem Alec Baldwin enfrentou depois de tirar a vida do diretor de fotografia?

Em janeiro, a Procuradoria do Estado do Novo México apresentou acusações de homicídio contra o ator quando ele disparou a arma contra halyna, que sendo carregada com munição real a matou. Foi bizarro porque essas balas são proibidas nos sets de filmagem.

Ele não foi o único acusado de homicídio culposo; Hannah Gutierrez Reed, oficial do protocolo de segurança, também foi acusada. Finalmente, David Halls, o assistente de direção que deu a arma ao ator, concordou com a acusação de contravenção.

Ambos balduíno e o oficial de protocolo negaram responsabilidade. Esta sempre afirmou que verificou se os cartuchos com os quais carregou a arma estavam em branco e que os verificou de perto.

A produtora também teve que pagar 100.000 dólares às autoridades do Novo México no mês passado por falhas de segurança cometidas durante as filmagens.