Ryan Reynolds prepara oferta para comprar clube surpresa após sucesso no Wrexham

Adepois de investir em Wrexham para ajudar a equipe a garantir a promoção da Liga Dois, Ryan Reynolds está disposto a adquirir uma franquia de hóquei.

Reynolds e Wrexham co-proprietário Rob McElhenney completou a aquisição do clube há alguns anos. No início deste mês, sua equipe garantiu a promoção à Football League para encerrar sua ausência de 15 anos.

“Não tenho certeza se consigo processar o que aconteceu esta noite, ainda estou um pouco sem palavras”, disse. Reynolds disse à mídia depois que Wrexham conquistou a promoção.

“Uma coisa que está passando pela minha cabeça repetidamente foi no começo, as pessoas diziam ‘Por que Wrexham, por que Wrexham’; é exatamente por isso que Wrexham, o que está acontecendo agora, é o motivo.”

Investir no hóquei

De acordo com Bruce Garrioch, do Ottawa Sun, um consórcio liderado por Reynolds está preparando uma oferta de mais de US$ 1 bilhão para adquirir o time da NHL Senadores de Ottawa.

O famoso ator se associou à empresa de desenvolvimento imobiliário Remington Group, com sede em Ontário, em sua tentativa de substituir a família Melnyk.

Ottawa foram colocadas à venda após Eugene Melnykda morte em março de 2022. Sua família é dona da franquia desde 2003.

Foi relatado que o prazo para as ofertas finais foi definido para 15 de maio. Caso o clube aceite Reynolds‘, o grupo de investimento quebrará o recorde de maior venda da história da NHL.

O recorde foi estabelecido em 2021, quando o Pinguins de Pittsburgh foram adquiridos por US$ 900 milhões.