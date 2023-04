Ryan Reynolds se aproxima do País de Gales e Wrexham com a compra de mansão de 1,8 milhão de dólares

Ryan Reynolds está se tornando cada vez mais regular na área de Wrexham e a estrela de cinema americana já comprou uma propriedade na área.

Ele não está apenas comprando um lugar, mas é muito mais do que apenas um apartamento em Chester para ele ficar quando ele voar para cuidar de assuntos como co-proprietário de Wrexham AFC.

Ele deve comprar uma mansão em um vilarejo a apenas cinco minutos de Wrexham, chamado Marford. Fica a apenas cinco milhas de Wrexhame ele supostamente pagou 1,5 milhão de libras pela propriedade, de acordo com o The Sun.

De volta a Nova York, ele atualmente mora em uma propriedade de 4,3 milhões de libras com sua esposa Blake Livelytambém ator, e seus quatro filhos.

Fale da cidade

“Ryan está se mudando para Marford e é tudo sobre o que os moradores podem falar. A casa dele fica na estrada mais chique”, disse uma fonte ao The Sun. “A pessoa mais famosa de Marford é Tim Vincent de Blue Peter, então uma estrela de Hollywood é um passo à frente! Pode não ser a Big Apple, mas o tapete vermelho será estendido quando Ryan vem para a cidade.”

Ao contar a história no Jimmy Kimmel Live! Sobre quando ele se tornou co-proprietário do time da Liga Nacional, Reynolds explicou: “Lembro-me de ver Blake dizendo: ‘Tenho más notícias e realmente más notícias. Entrei nos DMs de alguém novamente. A má notícia é que posso ter comprado metade de uma liga nacional de futebol da quinta divisão no País de Gales’ .”

Wrexham estão competindo para obter promoção automática para a Liga de Futebol e atualmente estão empatados com Condado de Notts no topo da liga com 100 pontos cada.