SAAE de Cruzeiro-SP Lança Concurso Público com Remuneração de até R$5,3 Mil

Em São Paulo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cruzeiro (SAAE – Cruzeiro) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Agente de Operações Técnicas TB7 – Serralheiro; Agente de Operações Técnicas TB8 – Pintor; Agente de Operações Técnicas TC1 – Operador de Máquinas e Equipamentos; Agente de Operações Técnicas TC2 – Mecânico veículos; gente Administrativo – atividades de almoxarifado; Técnico em Química; Desenhista; Téc. em Manut. Hidrômetros.

Agente de Operações Técnicas TB6 – Calceteiro; Agente Administrativo – Recepção e telefonia; Agente Administrativo – serviços administrativos internos e externos; Agente Administrativo – atividades técnico administrativas; Controlador (1); Procurador Jurídico (1); Ouvidor (1); Agente Operacional A1 – Copa – preparo de alimento; Agente Operacional A2 – Veículos: limpeza, abastecimento; Agente Operacional A3 – Jardinagem;

Agente de Operações Técnicas TB4 – Encanador; Agente de Operações Técnicas TB5- Armador; Agente Operacional A4 – Segurança e controle de acesso; Agente de Operações Técnicas TA1 – Motorista; Agente de Operações Técnicas TB2 – Pedreiro; e Agente de Operações Técnicas TB3 – Eletricista.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.583,94 a R$ 5.388,42, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até o dia 11 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Apta Assessoria e Consultoria. O valor da inscrição está fixo em R$10,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

(caráter classificatório e eliminatório); prova prática e/ou prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia dia 18 de junho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições



Agente Operacional A1: Preparar e servir nas dependências do Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Cruzeiro, quando determinado, lanches, cafés e refeições; Executar as atividades de limpeza geral, da copa, da cozinha e de suas dependências adjacentes; Executar as atividades de higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral; Distribuir e controlar as refeições e lanches a serem servidos, observando os horários preestabelecidos, Zelar pela conservação, acondicionamento adequado e segurança dos alimentos;

EDITAL nº 001/2023: clique aqui