Sabemi está ATRÁS de profissionais no Sul e no Sudeste

A Sabemi, empresa com mais de 4 décadas de atuação no Brasil, especialista em seguros, previdência complementar e crédito consignado a servidores públicos federais, estaduais e municipais, a militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, está atrás de novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira os cargos ofertados:

Analista de Administração de Pessoal – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Assistente de Produto – Porto Alegre – RS – Administração Geral;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Atendimento;

Assistente de Retenção – Porto Alegre – RS – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Analista de Produto – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Mais sobre a Sabemi e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre a Sabemi, é interessante ressaltar que, com 50 anos de mercado e destacada atuação nas atividades de seguros, serviços financeiros e previdência, está presente em todo o Brasil por meio das suas lojas, App, ou intermédio de parceiros autorizados. Confira alguns diferenciais da empresa:

Mais de 400 mil segurados;

Mais de 300 numa rede de Representantes e Corretores Somos mais de 300 numa rede de Representantes e Corretores;

Presença em todo território nacional Somos presença em todo território nacional;

Mais de 10 lojas próprias;

Mais de 400 colaboradores.

Por fim, movida por desafios e focada em pessoas e tecnologia, a Sabemi é uma empresa que tem no capital humano seu principal diferencial, não é à toa que temos diversos programas que fazem da experiência das pessoas o insumo para a promoção de novas pontes para o negócio e suas estratégias.

