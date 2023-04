Sacramento Kings: De’Aaron Fox sofre fratura na mão esquerda, segundo relatórios

TO sinal vermelho acendeu para o Sacramento Kings no momento mais importante da temporada para a franquia. Como relata Shams Charania do The Athletic, De’Aaron Fox sofreu uma fratura no dedo indicador da mão esquerda, que usa para arremessar cestas.

O armador se machucou durante o quarto final do jogo 4 dos playoffs no domingo, mas conseguiu finalizar o jogo. Fox teve um forte desempenho com 38 pontos, nove rebotes e cinco assistências, a melhor marca do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota de seu time. A série entre os Kings e Warriors está empatada em dois jogos.

O reis tem Fox como dúvida para o jogo cinco contra o guerreiros, que será realizada nesta quarta-feira no Golden 1 Center, em Sacramento. O jornalista Adrian Wojnarowski acrescentou que o Sacramento continua esperançoso de que possa disputar essa partida, mas se estiver pronto para entrar em quadra, o armador terá que usar uma proteção especial no dedo.

Fox, o melhor jogador do Kings na temporada

artilheiro do Sacramento, Raposa média de 25 pontos, 6,1 assistências, 4,2 rebotes e 1,1 roubos de bola durante a temporada regular. Ele fez seu primeiro time All-Star aos 25 anos e foi o vencedor inaugural do prêmio Clutch Player of the Year da NBA por uma contagem esmagadora de votos.

Fox aumentou sua produção na pós-temporada. Em quatro jogos, ele teve média de 31,5 pontos, 7 assistências e 6 rebotes enquanto liderava o reis a um empate por 2 a 2 contra o atual campeão Warriors em sua primeira aparição na pós-temporada desde 2006.