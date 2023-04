Saga de Will Levis termina: Titãs fazem movimento ousado para protegê-lo como potencial futuro quarterback

Tele NFL draft é sempre cheio de surpresas, e este ano não foi exceção. Uma das maiores surpresas foi a queda do ex- Kentucky quarterback Will Levis fora do primeiro turno. No entanto, Levis não precisou esperar muito para ouvir seu nome ser chamado como o Titãs do Tennessee negociou na segunda rodada para selecioná-lo com a 33ª escolha geral.

O titãs não havia escolhido um quarterback na primeira rodada, mas eles fizeram uma jogada ousada na noite de sexta-feira ao negociar com o Arizona Cardinals para proteger Levis. Em troca do ex-zagueiro do Kentucky, os Cardinals receberam uma escolha de segunda rodada, uma escolha de terceira rodada no draft deste ano e uma escolha de terceira rodada em 2024. Os Titans também receberam uma escolha de terceira rodada do draft. cardeais.

Levis foi projetado para ser uma escolha de primeira rodada, mas os Titãs ficaram felizes em pegá-lo na segunda rodada. Ele completou 65,4% de seus passes na temporada passada em Kentucky para 2.406 jardas, 19 touchdowns e 10 interceptações. Levis também foi capitão duas vezes e terminou sua carreira com um recorde de 17-7 como titular, empatando Terry Wilson pela segunda maior vitória de zagueiro do Kentucky desde 1993.

Embora os Titãs tenham veteranos Ryan Tannehill como zagueiro titular, Levis terá a oportunidade de aprender com ele e competir pela função de reserva sob o comando do novo coordenador ofensivo. Tim Kelly. O contrato de Tannehill tem dois anos anuláveis ​​em US$ 9,2 milhões combinados após a temporada de 2023.

Ele deve ser o futuro quarterback dos Titans depois de Tannehill

Levis espera-se que assuma como zagueiro titular dos Titãs em 2024 se a equipe anular os dois anos restantes no contrato de Tannehill. Até lá, ele terá que competir com a escolha de terceira rodada do Tennessee em 2022, Malik Willispara a função de backup.

Os Titãs começaram seu draft selecionando um tackle ofensivo Peter Skoronski fora de Northwestern com a escolha geral nº 11. Este é o segundo ano consecutivo em que os Titãs negociam no draft para selecionar um quarterback.

No ano passado, o ex-gerente geral –Jon Robinson negociado para tirar Willis do Liberty na 86ª posição geral. No entanto, Willis começou apenas três das oito partidas que disputou e acabou sendo substituído em favor de Joshua Dobbsque foi contratado em dezembro para ajudar a colocar os Titãs nos playoffs.