saiba como aumentar seu limite de crédito!

O Nubank é uma instituição financeira brasileira que se tornou um dos maiores bancos digitais do mundo. A empresa oferece vários tipos de serviço, como cartões de crédito, opções de investimento, entre outros. Atualmente, a fintech é considerada a quarta maior instituição financeira da América Latina.

Desta forma, o Nubank vem cada vez mais sendo utilizado pelos brasileiros, aprimorando suas funções e sempre buscando a inovação. No entanto, muitos clientes da fintech reclamam que o limite de crédito disponibilizado pela empresa não atende às suas necessidades. Além disso, muitos usuários alegam que aumentar o limite é uma tarefa muito difícil.

Pensando nisso, na matéria que acaba de sair você poderá ver algumas dicas de como aumentar o limite de crédito no Nubank e conseguir um dinheiro extra ainda hoje!

Dinheiro extra hoje: Como aumentar o limite de crédito no Nubank agora?

O limite de crédito disponibilizado pelo Nubank, assim como em outros bancos, é definido de acordo com o histórico financeiro do cliente, bem como por meio de uma análise de crédito periódica.

Dessa forma, as instituições financeiras conseguem ter uma noção de quais são as condições de pagamento de seus consumidores. Portanto, pagar a fatura do cartão de crédito em dia e ter o nome limpo, são fatores que contribuem muito para o aumento do limite do seu cartão Nubank, conquistando assim, um dinheiro extra.

Nesse sentido, de acordo com o Serasa Score, o Nubank realiza a consulta para averiguar a capacidade de pagamento dos clientes, analisando se eles possuem dívidas, ou se pagam as contas em dia. Pensando nisso, para que os usuários consigam acesso a um limite maior, a fintech criou a função “Evolução de Limite”.

Através dessa função, é possível verificar qual foi o limite anterior, o resultado da última análise de crédito e também qual será a próxima data em que essa avaliação será feita. Além disso, também é possível que o cliente informe ao Nubank qual é o limite de crédito que deseja.

Para ter acesso à nova função, confira os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank em seu celular;

em seu celular; Em seguida, toque na opção “cartão de crédito;

Agora, clique “Ajustar limite”;

Selecione a opção “Evolução de Limite”;

Escolha a opção “Sugerir limite”;

Em seguida, responda as perguntas que aparecerão na tela;

Por fim, digite o limite desejado e confirme.

Como limpar o nome de forma rápida?

Como já mencionado, para obter um maior limite de crédito, é muito importante que o cliente esteja com o nome limpo. Portanto, caso você esteja negativado, é necessário colocar no papel todas as dívidas. Em seguida, é preciso fazer um balanço financeiro e todo o dinheiro que é recebido no mês e quanto será destinado para os gastos em necessidades básicas, como conta de água, luz, aluguel, etc.

Nesta etapa do processo, muitos especialistas recomendam o uso da técnica chamada de ABCD. Esse método consiste em dividir os gastos mensais em quatro partes, sendo elas:

A – para as contas relacionadas com alimentação;

B – para as contas básicas da casa;

C – para as contas que podem ser “contornadas”; e

D – para os gastos que são desnecessários.



Dessa forma, ao quitar todas as dívidas em aberto, e “limpar o nome”, o cliente do Nubank irá conseguir, facilmente, aumentar seu limite de crédito. Isso também é válido para outras instituições financeiras.