O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado de forma objetiva dentro do mercado de trabalho atual, sendo assim, um currículo atrativo deve ser organizado em diversos aspectos, além de funcionar como uma vitrine de sua carreira até o momento da análise.

Saiba como destacar o seu currículo profissional de forma objetiva e dinâmica

O profissional que realiza a triagem do currículo do candidato possui pouco tempo hábil para essa iniciativa. Portanto, o destaque do currículo se dá pela objetividade e pela organização, além de uma visualização resolutiva.

Organização e objetividade

A organização do seu currículo deve prezar pelos dados em cronologia inversa dos fatos. Isso significa que o seu currículo deve ser construído através de dados atuais.

Além disso, a visualização do seu currículo também deve ser organizada, pois um currículo visualmente poluído pode ser descartado, sem que seja analisado em sua totalidade.

Para destacar o seu perfil é importante considerar a objetividade como um valor em todos os campos do seu currículo.

Dados pessoais

Por isso, considere informar seus dados pessoais de forma sucinta, informando poucos meios de contato e evitando excessos, como números de documentos.

Objetivo

O objetivo do candidato pode ser composto do seu cargo e nível hierárquico, respeitando a hierarquia. Por exemplo: auxiliar de vendas; assistente de faturamento; analista de contas médicas; gerente de loja shopping etc.

Experiência profissional

Descreva suas informações profissionais de maneira sucinta, destacando apontamento relevante sobre sua carreira e resultados obtidos.

O seu currículo será explorado durante uma entrevista de emprego, portanto, ele não deve ser descrito de maneira extensa.

Escolaridade

Seja resolutivo também ao informar sua carreira acadêmica, destacando cursos em andamento e cursos concluídos.

É importante que o candidato atualize o status de cursos trancados e informe formações extracurriculares que sejam relacionadas a sua área de atuação profissional.

LinkedIn

O perfil do candidato deve ser atualizado no LinkedIn, já que a plataforma online é muito utilizada no processo de recrutamento e seleção de empresas de diversos segmentos.

Sendo assim, considere o seu currículo como uma forma de apontar objetivamente suas qualidades, competências e resultados e elabore o seu documento profissional como um conceito na sua carreira, destacando o seu perfil objetivamente.

Eleve a visibilidade positiva de suas competências

Dessa forma, poderá alcançar suas objetividades profissionais através do processo de elaboração do seu currículo, considerando a importância de obter uma visibilidade positiva dentro da dinâmica do mercado atual, que busca profissionais capacitados, resilientes e objetivos.