O Governo Federal anunciou no início do ano que seria feito um pente fino no programa Bolsa Família. A análise realizada pela pasta responsável pelo programa tem como objetivo identificar possíveis irregularidades e garantir que o benefício esteja sendo pago apenas a quem realmente precisa. Desse modo, inúmeras famílias já tiveram o auxílio cancelado.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, estão sendo realizadas revisões em milhares de cadastros, com foco em famílias que apresentaram inconsistências nos dados informados no CadÚnico.

Para isso, está sendo feito o cruzamento de informações com outros órgãos, como Receita Federal e Tribunal Superior Eleitoral, visando identificar se os beneficiários do programa têm outras fontes de renda ou não se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Bolsa Família.

Para o Ministério do Desenvolvimento Social, a medida é necessária para garantir a efetividade do Bolsa Família beneficiando famílias que realmente se encontram em situação de vulnerabilidade social, evitando possíveis fraudes.

“Não queremos prejudicar quem realmente precisa do benefício, mas também não podemos permitir que recursos públicos sejam destinados a quem não tem direito”, disse a pasta.

Saiba como evitar o cancelamento do benefício HOJE

Para continuar recebendo o Bolsa Família, os beneficiários devem manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), já que o governo federal utiliza essa base de dados para averiguar a elegibilidade das famílias. O CadÚnico reúne informações dos brasileiros de baixa renda para que a liberação de benefícios sociais seja direcionada aos cidadãos que realmente precisam dos auxílios.

Todas famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até R$ 218 per capita têm direito ao Bolsa Família, no entanto, para continuar recebendo o dinheiro é preciso cumprir algumas regras. As condicionalidades do Bolsa Família têm como objetivo garantir que as famílias beneficiárias tenham acesso à educação, saúde e assistência social.

Isso significa que todas as crianças e jovens matriculados na educação básica devem manter uma frequência escolar mínima. Além disso, todos os membros da família precisam estar com a caderneta nacional de vacinação em dia e se houver gestantes do núcleo familiar, é obrigatório o acompanhamento pré-natal. No site do Ministério do Desenvolvimento Social é possível conferir todas as regras do Bolsa Família.

Calendário do Bolsa Família de abril

No mês de abril, o Bolsa Família começa a ser pago no dia 14 e os pagamentos serão encerrados no dia 28. Vale lembrar que a liberação dos recursos é feita de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Veja a seguir as datas de pagamento:

NIS final Data de pagamento 1 14/04 2 17/04 3 18/04 4 19/04 5 20/04 6 24/04 7 25/04 8 26/04 9 27/04 0 28/04

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar os recursos ou movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS. No App é possível fazer transferências, pagar contas, boletos e até mesmo realizar compras virtuais ou presencialmente em estabelecimentos comerciais utilizando o cartão de débito virtual ou fazendo o pagamento via QR Code.