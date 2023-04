Escolher o melhor cartão de crédito sem anuidade pode ser muito difícil, no entanto, é possível obter muitos benefícios através do cashback, desde que a sua escolha seja feita dentro de um planejamento específico.

Saiba o que analisar para escolher o seu cartão de crédito sem anuidade

É possível obter muitas vantagens com o seu cartão de crédito, além da isenção da anuidade, já que muitas empresas oferecem diversos benefícios para o cliente de forma direcionada, o que pode ser viável dentro do seu estilo de vida.

Cartão segmentado

A análise para escolher o seu cartão de crédito pode considerar o segmento do público-alvo da instituição financeira que oferece o cartão, bem como, outras vantagens para todos os públicos.

Por exemplo, o Itaú possui um cartão segmentado para o público gamer, por isso, o cliente Itaú que consome esse nicho de produtos, pode obter vantagens relevantes na compra de acessórios e jogos específicos.

Além disso, o cliente pode obter o cartão de crédito sem anuidade e uma conta digital com diversos serviços gratuitos.

Custo-benefício do cashback

A conta digital Neon oferece para o cliente algumas vantagens interessantes como um programa de cashback que abrange a função débito do cartão, com um ótimo custo-benefício.

Pois, o programa de cashback Neon custa R$ 4,90 por mês e pode ser bastante vantajoso dentro de uma centralização de gastos.

Além disso, o cliente Neon pode investir através da fintech e transformar o valor investido em crédito no cartão, através do programa Viracrédito, o que é interessante, já que abrange outras necessidades do cliente, além de ser um estímulo para investidor.

Pontos que não expiram

O Nubank Rewards é um programa de pontos Nubank que não expira e permite que o cliente obtenha muitas vantagens por meio do cartão de crédito sem anuidade tradicional da fintech.

O cliente que aderir ao programa de pontos do Nubank pode realizar compras específicas com descontos, já que são muitas empresas parceiras da fintech, bem como, é possível que o cliente utilize os pontos do cartão de crédito para abater valores na própria fatura do cartão Nubank.



Você também pode gostar:

Centralize suas compras

Esses são apenas alguns exemplos do que o mercado oferece, tanto em questão de segmento específico para do cartão de crédito, como em uma questão de relacionamento com o cliente, considerando o custo-benefício do cashback, independentemente da forma como o cartão é utilizado.

Sendo assim, considere o seu estilo de vida e verifique qual opção mais se enquadra no seu perfil, para que obtenha vantagens além da ausência da tarifa anual no cartão de crédito. Dessa forma, poderá planejar suas finanças de maneira objetiva, centralizando seus gastos.