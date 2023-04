A conta iti do Itaú é uma opção digital que pode ser rentável para quem deseja viabilizar uma reserva de emergência ou poupar para outras finalidades.

Saiba quanto pode render R$ 1.000 na conta iti do Itaú

Através da conta iti do Itaú é possível simular seus rendimentos e planejar suas finanças de maneira organizada.

Para simular os rendimentos de um determinado valor, basta abrir o aplicativo oficial do iti do Itaú, selecionar a opção “rendimentos”, optar por saldo iti, por conseguinte, selecionar a opção “simular”.

Simule o depósito e estipule o período

Conforme exemplo oficial do iti do Itaú, se deseja poupar R$ 1.000 reais para investir durante um ano, mas não sabe o que seria mais rentável entre a conta iti e a poupança, basta realizar a simulação.

Simulação exemplificada pelo iti

Dessa forma, considerando o exemplo citado, confira quais seriam os valores simulados:

Poupança

Valor investido R$ 1.000

Rendimento líquido de R$ 79

Valor total em uma ano R$ 1.079

Conta iti (CDI em 13,65%)

Valor investido R$ 1.000

Rendimento líquido R$ 104,38

Valor total em um ano R$ 1.104,38

O iti do Itaú destaca que para essa simulação, foi utilizada a base da variação da poupança no ano de 2022.

Já para o CDI foi considerada a taxa de 13,65% ao ano, já com o desconto de 22,5% de Imposto de Renda (IR).

Por isso, o app do iti do Itaú pode ser uma opção interessante para quem deseja uma conta digital facilitada.

Já que é possível alcançar suas metas, estipulando valores e poupar com o rendimento de 100% do CDI, todo dia útil.

Vantagens da conta iti do Itaú

Além disso, o cliente iti do Itaú conta com outras vantagens, como a possibilidade de pagar contas com o saldo da conta ou no cartão de crédito.

É possível realizar a portabilidade do salário, recarregar celular, utilizar serviços de transferências rápidas e gratuitas, como o Pix.

O cliente pode cadastrar o seu cartão de crédito do Itaú e realizar transferências por meio de depósito via boleto.

Pix e cartão de crédito

Conforme informações oficiais, é possível utilizar a sua agenda de contatos para fazer pagamentos no iti, além de usar o QR Code do Pix, bem como o iti permite recebimento de qualquer instituição bancária.

O cliente iti do Itaú também pode realizar saques no banco 24 horas e enviar cobranças. Além disso, a conta digital iti do Itaú permite que o cliente solicite um cartão de crédito sem anuidade, com limite de até R$ 20.000, a depender da análise de crédito da instituição financeira.