Salma Hayek, 56, começa o verão em um maiô arrasador: “A lenda do biquíni”

AE então, o verão de 2023 está aqui. O calendário pode dizer que ainda é abril, mas quando vemos Salma Hayek e de Elizabeth Hurley redes sociais, é claro que já é verão. No próximo dia 3 de maio estreia “Quiero tu vida”, o novo filme produzido pela Salma em parceria com a Ventanarosa Production. Jess Zavala, Erick Elas, Natalia Tllez, Zuria Vega e Brbara de Regil compõem o elenco principal do projeto.

A atriz começou a semana com uma nova sessão de fotos em um maiô verde limão. Sem dúvida a celebridade é uma referência para deixar claro para as mulheres da sua idade que elas devem se sentir confortáveis ​​e bonitas ao dar um mergulho no mar. “Sempre que preciso me refrescar, vou para o mar”, ela disse em sua publicação.

Vários fãs de Hayek inundaram a seção de comentários do post para bajular o quão jovem ela parecia. “Como uma multa”, escreveu um fã. “Parecer tão jovem aos 50 anos deveria ser ilegal como o quê”, disse um segundo. “Eu pensei que isso era um retrocesso!” acrescentou outro. “Ainda estou incrível depois de todos esses anos”, disse outro. Outros elogiaram o quão sedutora Hayek parecia em sua sessão de fotos à beira-mar. “Melhor par de balões do mundo.” brincou um fã do peito de Hayek. “A lenda do biquíni” condenou um seguidor.