Salt Papi diz que Jake Paul, KSI e outros boxeadores influentes são espertos em se esquivar dele: ‘Eu também ficaria com medo’

Salt Papi está tendo dificuldade em encontrar brigas atualmente.

A crescente cena do boxe de influenciadores é dominada por dois indivíduos: Jake Paul e KSI. Mas, no ano passado, Salt Papi – nome de batismo Nathanial Bustamante – subiu na hierarquia e fez questão de ser considerado o boxeador influenciador mais habilidoso com uma série de performances sublimes. Mais recentemente, Papi nocauteou o ex-lutador de MMA e boxeador influenciador de 2 a 0 Josh Brueckner com uma mão esquerda devastadora em janeiro. Esse nocaute rendeu muitos elogios dos boxeadores profissionais Ryan Garcia e Sunny Edwards, que sugeriram que ele tinha as ferramentas para se tornar um boxeador legítimo, mas também criou um problema para Papi: ninguém quer lutar com ele.

“Isso é o que está acontecendo agora”, disse Papi a Arield Helwani em A Hora do MMA. “Todos os influenciadores não querem fumar. Eles não querem a fumaça, por isso tenho que lutar com lutadores de verdade. Eles estão apenas com medo. Eles estão com medo do meu poder de nocaute. Eles não querem ir dormir. Também gosto de um desafio de verdade, por isso estou lutando contra esse cara.

“Eu também ficaria com medo se fosse eles. Se eu visse esse cara nocauteando Josh Brueckner, lutador de MMA de 6’1”, assim com um soco, eu também ficaria com medo.”

Como Brueckner, o próximo oponente de Papi é outro ex-lutador de MMA, Anthony Taylor, que acumulou um recorde de 7-5 MMA, muito disso no Bellator, antes de entrar no espaço do boxe de influenciadores. Se Papi vencer, será sua terceira vitória sob a bandeira do Misfits Boxing e ele espera que, eventualmente, os maiores nomes do boxe de influenciadores tenham a ideia de enfrentá-lo.

“Espero que KSI, Jake Paul ou Tommy Fury [would be next], mas sempre depende deles”, disse Papi. “No final das contas é com eles… “Acho que o KSI gosta de competição e disse que vai nocautear todo mundo.

“Eu realmente não me importo muito. Eu só quero continuar lutando por enquanto, enquanto estou saudável. Ganhe tanto dinheiro e divirta-se, de verdade. Estou apenas me divertindo.

Papi reconhece que com pouco mais de um ano no mundo da luta, ele ainda tem um longo caminho a percorrer até se tornar um profissional. Quando solicitado a classificar os boxeadores de maior influência, ele colocou Paul como nº 1 e KSI como nº 2, admitindo que se lutasse agora, ele poderia perder. No entanto, ele acha que essas lutas acontecerão eventualmente e, quando acontecerem, ele acredita que Paul e KSI precisarão ser cautelosos.

“Acho que quando eles lutarem comigo, será uma partida de xadrez”, disse Papi. “Eles não vão me atacar. Eles sabem o que eu posso fazer.”

E quando sua carreira no boxe terminar, Papi diz que antes que seu tempo acabe, ele definitivamente quer tentar sua sorte no MMA também.

“Talvez a Misfits possa abrir outra companhia de combate”, disse Papi. “Gostaria de entrar no MMA futuramente, quando acabar o boxe, não tenho mais o que fazer, vou fazer MMA. Já tenho as mãos.

Salt Papi enfrenta Anthony Taylor no Misfits Boxing 7 em 13 de maio na Wembley Arena em Londres.