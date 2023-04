Samsung lança novos integrantes da família Galaxy M no Brasil

Unindo eficiência e recursos focados em produtividade, o Samsung Galaxy M54 5G e o Galaxy M14 5G são os novos integrantes da linha Galaxy M, que estão disponíveis no Brasil a partir desta semana. Os dispositivos trazem importantes recursos, como conectividade com a rede 5G e uma bateria de 6 mil mAh, acima do padrão de mercado.

Como o próprio nome diz, os dois novos integrantes da família Galaxy M já vêm prontos para operar nas redes 5G, que oferecem conexões ultrarrápidas. Além disso, ambos os smartphones utilizam plástico reciclado nos botões laterais e na bandeja do cartão SIM.

Os smartphones saem de fábrica com o sistema operacional mais recente, a One UI 5.17. A Samsung garante quatro anos de atualização do sistema operacional Android e cinco anos de atualizações de segurança para o M54. Já para o M14, são garantidos dois anos atualizações de sistema operacional (Android) e quatro anos de atualizações de segurança.

Galaxy M54 5G

Começando pelo Galaxy M54 5G, ele introduz um novo design premium, com traseira brilhante finalizada em tons metálicos e bordas mais arredondadas. Isso permite que a tela Super AMOLED+ de 6.7 polegadas se encaixe de forma mais confortável nas suas mãos, mesmo quando usado por longos períodos. O display também traz taxa de atualização de 120 Hz para que as transições e animações na tela do smartphone fiquem suaves e fluídas, ideal para jogos.

O Galaxy M54 5G vem com uma bateria de 6 mil mAh com suporte a carregamento rápido de 25 W, que não acompanha o produto. O dispositivo suporta até 23 horas de vídeo contínuo, segundo testes feitos em laboratório, o que o torna ideal para quem usa o smartphone para assistir séries.

Para quem quer saber da câmera, o Galaxy M54 5G conta com uma câmera principal com 108 MP de resolução. Há ainda mais dois sensores para auxiliar as fotos: um de 8 MP e outro de 2 MP. A câmera frontal de 32 MP também garante qualidade e riqueza de detalhes na hora de fazer selfies ou videochamadas.

O smartphone também faz vídeos com mais estabilidade graças à inclusão do sistema de estabilização óptica de imagem (OIS), garantindo gravações com menos trepidações.

Por fim, o processador do M54 é o octacore Exynos 1380, da Samsung, que tem potência de 2,2 GHz.

Galaxy M14 5G

O Galaxy M14 5G também mantém as características premium dos dispositivos Galaxy, incluindo o novo formato de câmeras. O sensor principal tem 50 MP de resolução e conta com duas lentes auxiliares de 2 MP cada. Já a câmera frontal tem 13 MP. E, assim como o M54 5G, ele traz o recurso Foco na Voz, que suprime o ruído do ambiente ao fundo para que as chamadas de vídeo tenham melhor qualidade sonora.

O display conta com 6,6 polegadas do M14 5G, mas não é um AMOLED como a do M54. O dispositivo apresenta 90 Hz de taxa de atualização, o que o configura para assistir filmes e séries, navegar na internet e até jogar sem grandes problemas.

Já a bateria é o diferencial, visto que também tem 6 mil mAh, o que garante períodos de uso mais prolongados que a maioria dos smartphones da sua categoria. Além disso, ela suporta carregamento rápido de 25 W, que não vem incluso no aparelho. Em questão de processador, o Galaxy M14 vem equipado com o octacore Exynos 1330, fabricação da própria Samsung, que conta com 2,1 GHz de potência.



Preço e disponibilidade

O Galaxy M54 5G está disponível nas cores azul e prata em versões de 128 GB e 256 GB de memória interna e preço sugerido a partir de R$ 2.999. O smartphone vem com o carregador de tomada na caixa.

O Galaxy M14 5G está disponível nas cores azul, azul marinho e prata e 128 GB de memória interna pelo preço sugerido de R$ 1.899. Assim como o Galaxy M54 5G, o Galaxy M14 5G traz o carregador de tomada na caixa.

Os dois smartphones são vendidos exclusivamente na Loja Online Samsung e em markeplaces de varejistas parceiros.