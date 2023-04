Sadio Manéa comitiva afirmou que Leroy Sané proferiu insultos racistas ao internacional do Senegal antes da altercação entre os dois homens.

O fato ocorreu quando São reclamou depois Juba decidiu não correr para o espaço em um dos Bayern de Muniquedos ataques na derrota por 3 a 0 para Cidade de Manchester meio da semana.

De acordo com o jornalista Papa Mahmoud Gueyeque também é Jubaprimo de, o extremo alemão abusou racialmente Juba durante a briga em campo.

Juba reagiu após o jogo no vestiário, onde deu um soco São no rosto antes de se desculpar com seus companheiros por suas ações.

Mane suspenso pelo Bayern

O antigo Liverpool atacante foi suspenso por Bayern de Muniquejogo de contra Hoffenheimcom o clube também lhe aplicando uma multa.

A Sky Sports também afirmou que Juba poderia rescindir seu contrato por consentimento mútuo, mas isso parece improvável por enquanto. Enquanto isso, Gueye acrescentou que São se desculpou com seu companheiro de equipe por seu insulto.

Apoio do presidente da Federação Senegalesa de Futebol

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Agostinho Senghorusou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio ao Juba após o incidente.

“Como presidente da Federação, não posso comentar sobre um incidente no vestiário após uma partida em seu clube”, escreveu ele.

“Mas saiba que você tem nosso apoio e nossa total solidariedade porque sabemos a pessoa linda que você é e continuará sendo!”