Sanebavi – SP divulga Concurso público para nível fundamental e médio

Em São Paulo, o Saneamento Básico Vinhedo (Sanebavi) divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de ensino fundamental completo e incompleto e ensino médio completo.

As oportunidades são para os cargos de pedreiro (3 vagas); almoxarife; leiturista de hidrômetro; eletricista (1 vaga); encanador (3 vagas); e motorista (3 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 2.106,64 a R$ 3.355,28, mais vale alimentação de R$ 800,00 e auxílio-transporte de R$ 300,00 ou vale transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até o dia 2 de maio de 2023, no endereço eletrônico oficial do Instituto Avança São Paulo (Avança SP). O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 e R$ 59,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, e conhecimentos específicos;

prova prática (caráter classificatório).

As avaliações objeitvas serão realizadas no dia 18 de junho de 2023, às 9h e às 14h.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ALMOXARIFE

Compreende a força de trabalho que se destina a organizar e/ou executar os trabalhos de almoxarifado, tais como recebimento, estocagens, distribuição, registro e inventários de matérias-primas e mercadorias compradas, observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender as unidades e demais atribuições correlatas.



ELETRICISTA

Compreende a força de trabalho destinada a montagem, manutenção e reparação em geral de instalações elétricas e de aparelhos e equipamentos elétricos para assegurar condições de funcionamento regular e à aparelhagem elétrica das instalações, aparelhos e equipamentos voltados ao órgão público e demais atribuições correlatas, com disponibilidade para realização de turnos.

ENCANADOR

Compreende a força de trabalho destinada a execução de serviços de instalação, reparos e manutenção de rede de água e esgotos, executando todo o serviço de escavação braçal quando o maquinário não puder ser utilizado, quer pelo local, quer pela possibilidade de danificar a rede/emissário, sondagem da rede, emissários e ramais de ligações, calhas e condutores de águas pluviais nos próprios públicos, de acordo com determinação de seu superior e demais atribuições correlatas, com disponibilidade de realização de turnos.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023