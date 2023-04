São Tomé (PR) divulga concurso público com salários até R$ 14,2 mil

A Prefeitura de São Tomé, no estado do Paraná, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 18 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de São Tomé – PR chegam até R$ 14,2 mil.

A banca responsável pelo concurso público é a KLC Concursos.

Vagas e salários São Tomé – PR

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino – 1 vaga;

Coveiro – 1 vaga;

Motorista – 1 vaga;

Operador de Equipamentos Pesados – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Agente de Combate a Endemias – 1 vaga;

Atendente de Apoio da Rede Municipal de Ensino – 1 vaga;

Escriturário – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – CR;

Técnico em Higiene Dental – CR;

Tratorista – 1 vaga.

Nível superior completo

Agente de Licitação – CR;

Controlador de Frota e Patrimônio – 1 vaga;

Enfermeiro – CR;

Fisioterapeuta – CR;

Instrutor de Educação Física – 1 vaga;

Médico Clínico Geral I – 1 vaga;

Médico Clínico Geral II – 1 vaga;

Médico Veterinário II – 1 vaga;

Nutricionista – CR;

Odontólogo II – 1 vaga;

Professor – 1 vaga;

Professor de Educação Infantil – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de São Tomé – PR variam entre R$ 1.393,20 a R$ 14.231,19 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.393,20 a R$ 2.530,29 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.877,55 a até R$ 2.262,45 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 1.956,10 a R$ 14.231,19 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições São Tomé – PR

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de São Tomé – PR devem realizar a inscrição até o dia 27 de abril de 2023, diretamente pelo site da KLC Concursos, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 30,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da KLC Concursos até o dia 10 de abril de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso público São Tomé – PR

O concurso público para a Prefeitura de São Tomé – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de Agente de Licitação, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Instrutor de Educação Física, Médico Clínico Geral I, Médico Clínico Geral II, Médico Veterinário II, Nutricionista, Odontólogo II, Professor, Professor de Educação Infantil e Psicólogo.

de caráter classificatório apenas para os cargos de Agente de Licitação, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Instrutor de Educação Física, Médico Clínico Geral I, Médico Clínico Geral II, Médico Veterinário II, Nutricionista, Odontólogo II, Professor, Professor de Educação Infantil e Psicólogo. Prova prática apenas para os cargos de Motorista, Operador de Equipamentos Pesados e Tratorista, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de maio de 2023.

O concurso da Prefeitura de São Tomé terá validade de dois anos, contados a partir da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período, a critério da Administração Municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.