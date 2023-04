Sarah Ferguson defende publicamente o desprezo pelo convite de coroação do príncipe Andrew: “Ele é um homem bom e gentil”

Tele Duquesa de York, Sara Ferguson, falou hoje pela primeira vez desde que descobriu que não havia sido convidada para Coroação do rei Carlos. Houve muita especulação sobre quem seria convidado para o evento real, especialmente no caso do Duque e Duquesa de Sussex e Príncipe Andrew.

A ex-esposa deste último, Sarah Ferguson, revelou em Bom dia Grã-Bretanha que ela não está ofendida com o ‘esnobismo’ de sua coroação, explicando que sente que a decisão é perfeitamente razoável.

“Eu não vou, é uma ocasião oficial, e sendo divorciada eu não acho que você pode ter as duas coisas. Eu sou divorciada e estou adorando me divorciar do meu ex-marido, não dele, mas para ele , é importante diferenciar.”

Diferente Meghan Markleque foi acusado muitas vezes de querer o melhor dos dois mundos, Ferguson insistiu que “você não deve sentar em cima do muro” quando se trata de assuntos reais. “Você não deve ficar em cima do muro. Ou você está dentro ou fora, não faça bagunça.”

Apesar de alguns meses tórridos para a família real com tudo o que aconteceu com Harry e Meghan, a ex-mulher de Andrew está convencida de que Charles e Camilla estão fazendo um ótimo trabalho em unificar a família. “A grande coisa sobre este momento é a união da família, e acho que Charles e Camilla estão fazendo um trabalho excepcional em unificar a família.”

Deixe André em paz

O príncipe Andrew é outra figura que esteve no centro das atenções nos últimos tempos, embora pelas razões erradas. O príncipe tem um passado sexual duvidoso e foi implicado nos crimes horríveis do pedófilo e traficante sexual Jeffery Epstein – ele foi acusado de agredir sexualmente Virginia Guiffre.

Ferguson saiu em defesa de seu ex-marido durante sua recente entrevista. “Com o príncipe Andrew, ele é um homem tão bom. Ele é um bom homem gentile acho que os holofotes precisam sair dele e deixá-lo seguir com sua vida para reconstruir”, disse ela.

Os dois têm dois filhos juntos: filhas princesa Beatrice e Eugenie