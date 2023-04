Sasha Colby diz que grandes marcas como a Bud Light entendem o poder do dólar gay

A Bud Light e outras grandes marcas de bebidas entendem o impacto que a comunidade LGBTQ pode ter em seus resultados financeiros, então pessimistas – como Kid Rock — só vai ter que se acostumar com isso … de acordo com Sasha Colby .

Recebemos Sasha na quinta-feira no LAX e, como a primeira mulher transgênero a vencer o Miss Continental e o “RuPaul’s Drag Race”, ela tinha uma opinião forte sobre a colaboração de Bud Light com Dylan Mulvaney … e a reação que se seguiu.

Sasha enviou elogios a Dylan – que fez parceria com a Bud Light enquanto documentava sua transição – por se tornar o rosto de uma corporação tão grande quanto a Anheuser-Busch. Ela diz que é um sinal claro de que a América corporativa realmente entende a importância do dólar queer.

Ela diz que as pessoas irritadas com isso estão apenas fazendo barulho na tentativa de controlar as decisões corporativas. BTW, Sasha diz que a maioria das marcas de bebidas aparece regularmente e apóia eventos de orgulho, então isso não é uma coisa nova.