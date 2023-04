Savannah Chrisley é impedida de voar para a Southwest por ser ‘indisciplinada’

Savannah Chrisley diz que foi impedida de pegar um voo da Southwest Airlines após uma discussão acalorada com um funcionário … e tudo resultou de uma mala não despachada.

A estrela de “Chrisley Knows Best” foi ao Instagram na quinta-feira para detalhar em vídeo o que aconteceu, explicando que ela estava prestes a embarcar no avião de Nova York para o Tennessee quando o funcionário da Southwest no portão disse que ela precisava despachar sua bolsa.