Scheffler e o desafio de vencer dois Masters consecutivos: quantos golfistas conseguiram vencer duas vezes em Augusta?

Taqui estão muitas vantagens de ser o atual campeão do Masters.

Você tem um ano para vestir aquela querida jaqueta verde onde quiser. Você pode pegar um tee time no Augusta National sem qualquer aborrecimento. Você pode selecionar o menu para o jantar dos campeões.

E conseguir fazer tudo de novo?

Bem, esse é um clube verdadeiramente exclusivo.

Todos os anos, o vencedor anterior certamente será lembrado de que apenas três jogadores venceram dois Masters consecutivos.

Que grupo é esse.

Jack Nicklaus. Nick Faldo. Tiger Woods.

Não foi diferente terça-feira para Scottie Schefflero mais recente jogador com chance de se juntar a esse ilustre trio.

A segunda pergunta – e várias outras que se seguiram – enfocou o que significaria retroceder.

“Toda vez que você pode ser mencionado ao mesmo tempo que Tiger, Jack e Nick Faldo é realmente especial”, disse Scheffler.

Mas ele foi rápido em acrescentar: “Não é um fator motivador para mim”.

Scheffler sabe que é difícil o suficiente juntar dois tiros diretos que vão aonde você quer, então as chances de sincronizar quatro rodadas estelares no Augusta National – e mais quatro um ano depois – são realmente grandes.

Dito isso, o texano de 26 anos é o favorito nas apostas – junto com Rory McIlroy, de acordo com o FanDuel Sportsbook – enquanto ele está de olho em outra jaqueta verde.

Scheffler é classificado como o número 1 no mundo

Com razão. Scheffler é classificado como o número 1 do mundo. Ele já tem um par de vitórias este ano. Ele terminou entre os 12 primeiros em seus últimos nove eventos.

Desde Jordan Spieth em 2016, um jogador não chegou ao Masters com expectativas tão altas de repetição.

Fazendo o possível para fazer com que parecesse como qualquer outra semana – ou pelo menos uma semana antes de vencer o Masters – Scheffler saiu no domingo cedo e deu uma volta com sua irmã, Callie, em sua bolsa.

“Tentei tirar um pouco das memórias e coisas do ano passado o mais cedo possível”, disse ele.

Mas essas memórias – e lembretes – perduram a cada passo.

“É um pouco diferente, quando você vê a lista de caras quando eles entram no torneio e como eles se classificam”, disse Scheffler, “e você vê ‘Isenção Vitalícia’ ao lado do seu nome, acho muito legal. Espero ter a oportunidade de voltar a este lugar por muitos anos.”

Woods, que voltou atrás em 2001-02, foi questionado sobre o que é preciso para realizar um feito tão raro.

A familiaridade com o curso e todas as suas idiossincrasias estava no topo de sua lista.

“O que permitiu a alguns de nós defender o título foi entender como jogá-lo”, disse Woods. “Scottie sabe como jogar neste campo de golfe.”

Ajuda ter um cara como Ted Scott na bolsa. Ele foi o caddie de Bubba Watson durante suas duas vitórias no Masters e esteve ao lado de Scheffler há um ano.

“Acho que o trabalho em equipe do jogador e do caddie é muito importante aqui porque há muitas variáveis ​​em jogo”, disse Woods. “As mentiras, o vento, as rajadas e o conhecimento do campo de golfe. Há tantas coisas que podem acontecer e falar sobre cada tacada. Nós simplesmente não vamos lá e dizemos: ‘Sim, você sabe, Eu tenho 152 jardas, vá em frente e rebata.'”

Um ano atrás, Scheffler assumiu o comando com um 67 no segundo round que o levou ao fim de semana com uma vantagem de cinco chutes.

Ele vacilou um pouco em um sábado ventoso, mas se recuperou para um 71 que manteve sua liderança em três tacadas. A rodada final foi em grande parte uma volta da vitória, já que Scheffler não foi seriamente ameaçado após os primeiros buracos.

Ele venceu por três tacadas – uma vitória que na verdade foi mais confortável do que isso porque ele deu um double-bogey no dia 18.

Desde então, Scheffler disse que sua vida não mudou muito.

Ele ainda tem o mesmo carro, um 2012 Yukon X com cerca de 190.000 milhas nele. Ele ainda mora na mesma casa com sua esposa, Meredith.

“Comprei uma banheira fria. Foi uma indulgência muito grande”, disse Scheffler. “Ainda não está funcionando em casa, mas nós compramos.”

Ele também gosta de comprar uma garrafa de tequila de alta qualidade após cada vitória, mas isso é o mais extravagante possível.

“Tenho certeza de que eventualmente – talvez – vou conseguir um carro novo”, disse Scheffler. “Não sei. Não sou muito fã desse tipo de coisa.”

No domingo à noite, ele adoraria estar em posição de aumentar sua coleção de tequila.

Mas se Scheffler precisa de um lembrete de que as vitórias anteriores e as classificações mundiais não significam muito. não procure mais do que a tentativa de Spieth de repetir em 2016. Parecia um bloqueio quando o jogador mais quente do mundo construiu uma vantagem de cinco tacadas com nove buracos para jogar.

Então, inexplicavelmente, Spieth entrou em colapso para sempre. Depois de dois bogeys consecutivos, ele enterrou duas bolas na água no dia 12 e pegou um quádruplo bogey que entregou a liderança – e a jaqueta verde que deveria ter sido dele – para Danny Willett. Spieth finalizou três tiros de volta.

Em vez de uma repetição, já se passaram sete anos e ele ainda está com uma jaqueta verde.

O que nos traz de volta a Scheffler, que chama o número 1 do ranking de nada mais do que “um algoritmo matemático”.

Ele admitiu que “o número 1 é melhor do que ser o número 2 no algoritmo” e certamente sabe que isso coloca o foco diretamente em sua tentativa de títulos consecutivos.

Assim que ele assumiu uma cadeira para sua coletiva de imprensa antes do Masters, o moderador, membro do Augusta National Ron Townsendlembrou-o do significado.

“Sabe, no ano passado, nessa época, você estava sentado na mesma cadeira, vestindo uma jaqueta verde pela primeira vez. Você se lembra disso?” perguntou Townsend.

“Eu me lembro”, disse Scheffler, abrindo um grande sorriso.